Самка крокодила была взята в жёны мэром городка на юге Мексики в рамках народного обряда местной традиции. На бракосочетании было многолюдно, а всё действо было организовано ради привлечения удачи народу чонталь.
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Местный мэр Виктор Уго Соса взял в законные супруги местного обитателя водоёмов с красивым именем Алисия Адриана, повторив древний обряд своих предков. Женой мужчины стала самка каймана, похожая на аллигатора.
Чиновник города Сан-Педро-Уамелула принёс клятву верности Алисии, получившей в народе звание "девушки-принцессы". И как сказал Виктор, "Не может быть брака без любви".
Источник фото: ren.tv
Для местных жителей церемония бракосочетания между разными видами в виде человека и крокодила, мероприятие не сказать что бы обыденное, но горожане явно не были шокированы: такой обряд совершается на протяжении последних 230 лет постоянно. Первоосновой праздника можно назвать день, когда два враждующих местных народа пришли к долгожданному соглашению о мире.
В начале церемонии, крокодила из рода Кайманов в торжественной обстановке транспортируют от жилища к жилищу, чтобы горожане могли с ним потанцевать. Во избежание недоразумений, морда крокодила перевязана. В финале мероприятия рептилия примеривает свадебный костюм невесты белого цвета и молодую пару препровождают в местную ратушу на само торжество. Пиком свадьбы можно считать танец между мэром и красавицей-невестой под композицию традиционной музыки.