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   Недавний массовый "навал" федеральных метеорологов по поводу холодового апокалипсиса для Москвы в частности и столичного региона в целом, оказался под угрозой ошибочности. Новые прогнозы существенно откорректировали более старые "предсказания". Никаких +2 по ночам не будет, а будет тёплые два дня с маленьким дождиком 25 июня. Такой "погодовый расклад" опубликовал в личном ТГ-канале Михаил Леус, занимающий должность ведущего специалиста центра погоды в "Фобосе".

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Источник фото: ekzeget.ru


   Специалист по погоде выразил мнение, что в воскресный день в городской агломерации города-героя Москвы вероятны осадки в крайне малом количестве, а столичный воздух достигнет температуры в 22-24 градуса. Всё это будет "оформлять"  юго-восточный ветерок максимум до семи метров в секунду. И даже атмосферное давление не будет выбиваться из средних значений, достигая показателей в 748 миллиметров трудного столба.

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   В будущий понедельник согласно предсказаниям уже Гидрометцентра, город Красной площади и собор Покрова Святой Богородицы погрузится в облачную погоду, но без осадков. Температура окружающего воздуха будет составлять 23-25 градусов в положительной амплитуде.

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Источник: moslenta.ru
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