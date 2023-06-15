Британские ученые рассказали о разгадке "вечной тайны" по поводу эволюционной загадки о том, что явилось раньше на свете - яйцо или курица. Исследованием "бессмертной загадки" занимались научные работники Школы наук о Земле Бристольского университета, сообщает островное издание Соединённого королевства Mirror.
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В научном изыскании принимали участие 51 ископаемый вид и 29 ныне существующих и живущих, относящихся к яйцекладущим и живородящим.
Источник фото: naked-science.ru
Как пишет газета в своей новости, вымершие динозавры откладывали конкретно яйца, но проведенное исследование установило, что конкретные прародители современных куриц как раз рептилии, существовавшие задолго до самых древних динозавров. И вот эти "сверхисторические" представители животного мира как раз и были живородящими, то есть у них появлялись новорожденные детёныши без твердой или мягкой скорлупы.
А сама яичная оболочка появилась много позднее по результатам эволюционного скачка, благодаря которому потомство, появляющееся из скорлупы, имело больше шансов выжить в сложных условиях тогдашней внешней среды.
Итоговый вывод исследования - виды, которые откладывают яйца, появились от живородящих. Следовательно, курица появилась раньше чем яйцо. По утверждению британских учёных конечно же.