В некоторых случаях цена одной машины могла вырасти на 875 тыс. рублей

В ДВА раза упала цена 50" TV LG 4K Ultra HD

В ДВА раза упала цена 50" TV LG 4K Ultra HD

АвтоВАЗ начал проверку трех дилерских центров в Москве после информации о необоснованном повышении цен на Lada Vesta NG.

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Со вчерашнего дня фирмам, имеющим во владении дилерские центры "Автогермес", "Техинком" и "Торгмаш", ставится на паузу отгрузка новых автомобилей модельного ряда Lada Vesta. Если факты подтвердятся по части нарушения дилерских соглашений, то эти организации либо получат значительное сокращение по передаче новых машин под реализацию или в крайнем случае разрыв действующего контракта, - сообщило руководство АвтоВАЗа.





Lada Vesta NG. Источник фото: ria.ru





Кроме того АвтоВАЗ сделал предупреждение: во всех случаях, когда официальный дилерский центр Lada отказался продать авто по рекомендованной цене для розницы - нужно сообщить примеры таких фактов по телефону доверия, либо лично вице-президенту головного офиса АвтоВАЗа Дмитрию Костромину.

Два дня назад 9 июня по всей России начались продажи модели Lada Vesta NG. Самая дешёвая версия седана Lada Vesta будет стоить от 1 239 900 рублей.

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Руководство АвтоВАЗа вынуждено было жёстко отреагировать после того, как недобросовестные продавцы в лице московских дилеров попытались "накрутить" на 875 000 рублей на продаже одного автомобиля.