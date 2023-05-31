Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Madarator За пост начислено вознаграждение
Китайские военные провели моделирование "гарантированного потопления" авианосной группы ВМС США
Для потенциального поражения кораблей американской АУГ использовались гиперзвуковые ракеты китайской разработки, способные из залпа 24-х ракет потопить практически все корабли авиационной группы
рекомендации
RTX 4060 Ti сразу со скидкой 15 000р
-30% на 50" TV 4K Ultra HD = дешевле 30 тр
RTX 4060 Ti Gigabyte дешевле всех других
-20000р на Ryzen 3950X - пора брать
Упала на порядок цена 65" TV Samsung 4K

   Благодаря компьютерному моделированию военных аналитиков китайской армии, стало известно, что использование гиперзвуковых ракет в противокорабельной ревизии даёт большую гарантию по уничтожению американского авианосца вместе с кораблями охранения и поддержки. Об этом написала газета South China Morning Post.

реклама

   В опубликованном отчёте сообщается, что в результате симуляции залпа из более 20 высокоскоростных ракет, такого количества достаточно для потопления авианосной ударной группы ВМС США. Для положительного результата в компьютерных расчётах использовался последовательный залп 24 противокорабельных ракет, способных развивать гиперзвуковую скорость. 


Источник фото: Rt.ru


   Так по результатам статьи и со слов напрямую участвовавшего в исследовании учёного Цао Хонгсонга из Северного университета Китая, моделирование показало практически полное выведение из строя надводных кораблей АУГ. После непоправимого урона надводный состав авиационной группы затонул, сообщил руководитель операции по моделированию. 

рекомендации
-8000р на 4060 Ti Gigabyte Gaming в Ситилинке
Слив i9 13900 в Ситилинке - смотри
10 видов RTX 4060 Ti уже в продаже
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
-220000р на 8K Samsung 75" - смотри цену
Много <b>4070</b> в Ситилинке
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
-17000р на 4070 Ti Gigabyte в Ситилинке
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
-7% на ASUS 3050 = 28 тр

   В качестве противоавианосных "скальпелей" применялось две разновидности ракет, способных осуществлять полёт на достаточно значимых высотах и достигать скорости в 11 Махов. Как говорит Хонгсонг, двух попаданий одной такой ракеты достаточно для затопления авианосца или другого крупного корабля. Причём ракета способна поразить корабль, находящийся на удалении до 2000 км с 80% вероятностью. А самая совершенная версия китайского противокорабельного гиперзвука имеет ещё более впечатляющие показатели: вдвое большую дальность полёта и 90% эффективность, сообщает газета.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#гиперзвуковые ракеты
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В симуляторе боя китайцы потопили авианосную группу ВМС США тремя залпами гиперзвуковых ракет
Американские военные успешно провели испытания элементов гиперзвукового оружия
Китай работает над созданием гиперзвуковой ракеты-амфибии
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Британская разведка считает, что Россия лишь на 5 % использует на Украине возможности своей боевой авиации
17
Пригожин отдал на строительство храма в РФ $10 000 000, которые получил от африканского диктатора
44
Гегемония доллара уходит в прошлое, но США хотят продолжать влиять на мировую экономику
6
Поражение штаба 92-й бригады ВСУ в Харьковской области попало на видео
12
Снайпер отряда «Ахмат» рассказал о противниках, бесшумных винтовках, женщинах в СВО и кодексе чести
+
Рогозин призвал отключить GPS в России: Пусть учат матчасть и карты
15
Пригожин: нужно мобилизовать порядка 2 миллионов человек для успеха в СВО
11
Windows 11 с Moment 3 стала быстрее и избавилась от статтеров из-за мышек с высокой частотой опроса
6
29 мая в Косово произошли столкновения между сербскими жителями и силовиками
+
Вучич: Сербия не российская губерния, но и не американская колония
3
Тегеран заявил о готовности продемонстрировать собственную гиперзвуковую ракету
3
За последние дни в Киеве был уничтожен ещё один комплекс Patriot — Минобороны
10
Археологи обнаружили петроглифы возрастом 2700 лет с изображениями кораблей и людей
4
Radeon RX 7600 уже в магазинах РФ – что не так с ценой, и почему GeForce RTX 4060 Ti ещё хуже
12
Глава NVIDIA заявил, что с искусственным интеллектом каждый человек может стать программистом
20
NVIDIA будет готова перешагнуть порог капитализации в $1 трлн именно сегодня
8
Дрон-камикадзе "Ланцет-3" успешно отработал по трехкоординатной РЛС 36Д6 украинского комплекса С-300
2
Представлен смартфон Nubia N5 на процессоре Unisoc T770 и с камерой 50 Мп
+
Французский отставной военнослужащий объяснил бесполезность САУ CAESAR в Украине
3
Войска России нанесли авиаудар по 1-й бригаде спецназначения Украины
2

Популярные статьи

F-16, вооруженные ракетами HARM, нанесут серьезный урон обороне России – западные эксперты
48
США заявили о новой модификации ЗРК Patriot, способной остановить гиперзвуковые ракеты Х-47 "Кинжал"
87
В симуляторе боя китайцы потопили авианосную группу ВМС США тремя залпами гиперзвуковых ракет
11
Почему Киев требует американские ракеты ATACMS вместо британских Storm Shadow
4
Warhammer 40.000: Boltgun - это вам не "колда" - краткое тестирование в игре
5
Как выросла стоимость ПК-гейминга
60
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z790 Tomahawk WIFI
5
Россия на фоне СВО пытается сохранить свое место на оружейном рынке Юго-Восточной Азии - АТ
+
Торговые переговоры между США и Китаем вызвали очередной виток "чиповой войны"
2
Китайский J-16 "копируя" действия российского Су-27 в Черном море прогнал самолёт разведки ВВС США
1

Сейчас обсуждают

Сулейман Сулейманов
22:41
Однако украинцы этого не понимают, минимум жертв среди гражданского населения. Нет сплошной бомбарнировки как у стран НАТО и США. Когда этого поймут свои украинцы.
Британская разведка считает, что Россия лишь на 5 % использует на Украине возможности своей боевой авиации
swr5
22:38
Пахабная конторка.
История успеха компании Wargaming.net
Даниил Кошевой
22:36
Не надо ставить ПВО и РСЗО и бронетехнику в супермаркет. Нет, Россия до сих пор против населения ничего не применяет. А то, что вы сбивает или пытаетесь сбить ракеты над городом и всё валится на мирны...
Британская разведка считает, что Россия лишь на 5 % использует на Украине возможности своей боевой авиации
Сулейман Сулейманов
22:35
Ничего, увидите как Пригожина слушаются и он имеет авторитет и уважение больше некоторых генералов.
Британская разведка считает, что Россия лишь на 5 % использует на Украине возможности своей боевой авиации
Ultimauser
22:35
Отличный кулер, снова кривое основание и 95 градусов на x3d процессорах. И все это по цене liquid freezer 360, а то и 420.
Noctua показала обновленную версию суперкулера NH-D15
KAA
22:35
Давно пора сделать корпуса выше, а видеокарту располагать выше или ниже материнки. И крепить видюху как материнку винтами к задней стенке корпуса.
Размеры видеокарт будут только увеличиваться: MSI показала две будущие новинки для RTX 5000
Старый Дмитрий
22:35
Ох уж этот 2026 год)
War Thunder: корпорации тоже могут использовать бот-сети для накруток
Даниил Кошевой
22:34
Сложно придумать большую глупость, да и не говорил он в этом году такого. У нас основное скорее уже было уничтожено в рамках сво. Теперь все заводы работают чтобы это покрыть и то не хватает
Британская разведка считает, что Россия лишь на 5 % использует на Украине возможности своей боевой авиации
Vorvort
22:32
В 2014 980 стоила 20 000 рублей, 780 Ти видел за 26 000 рублей, 970 за 16 500. Откуда ты взял 50 000? 😂
Как выросла стоимость ПК-гейминга
Alex-IT
22:30
Вот если бы РФ или Беларусь заказали у них симуляторы для тренировки войск (пехоты, танкистов, пилотов, матросов), то гражданские игры смогли бы стать менее донатными. А так жадность и окупаемость это...
История успеха компании Wargaming.net
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем