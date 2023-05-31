Для потенциального поражения кораблей американской АУГ использовались гиперзвуковые ракеты китайской разработки, способные из залпа 24-х ракет потопить практически все корабли авиационной группы

Благодаря компьютерному моделированию военных аналитиков китайской армии, стало известно, что использование гиперзвуковых ракет в противокорабельной ревизии даёт большую гарантию по уничтожению американского авианосца вместе с кораблями охранения и поддержки. Об этом написала газета South China Morning Post.

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В опубликованном отчёте сообщается, что в результате симуляции залпа из более 20 высокоскоростных ракет, такого количества достаточно для потопления авианосной ударной группы ВМС США. Для положительного результата в компьютерных расчётах использовался последовательный залп 24 противокорабельных ракет, способных развивать гиперзвуковую скорость.





Источник фото: Rt.ru





Так по результатам статьи и со слов напрямую участвовавшего в исследовании учёного Цао Хонгсонга из Северного университета Китая, моделирование показало практически полное выведение из строя надводных кораблей АУГ. После непоправимого урона надводный состав авиационной группы затонул, сообщил руководитель операции по моделированию.

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В качестве противоавианосных "скальпелей" применялось две разновидности ракет, способных осуществлять полёт на достаточно значимых высотах и достигать скорости в 11 Махов. Как говорит Хонгсонг, двух попаданий одной такой ракеты достаточно для затопления авианосца или другого крупного корабля. Причём ракета способна поразить корабль, находящийся на удалении до 2000 км с 80% вероятностью. А самая совершенная версия китайского противокорабельного гиперзвука имеет ещё более впечатляющие показатели: вдвое большую дальность полёта и 90% эффективность, сообщает газета.