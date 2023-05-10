В рамках соглашения может быть передана одна батарея

Вашингтон готов отправить ВСУ систему противоракетной обороны "Железный купол" если Украина попросит. Соответствующее заявление сделал командующий силами космической и противоракетной обороны Сухопутных войск США генерал-лейтенант Дэниел Карблер.

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У Пентагона есть две батареи системы "Железный купол", переданных Израилем три и два года назад соответственно, поставленных с разницей в один год. А само намерение, вылившееся в контракт между Сухопутными силами США и израильским предприятием по поводу передачи 2-ух батарей Iron Dome, содержащих 12 ПУ и соответственно 240 зенитных ракет, систем координации и обязательных РЛС-установок, было заключено в 2019 году.





ПРО "Железный купол". Источник фото: ria.ru





Известно, что американская армия передумала расширять количество батарей "Железного купола" в своём составе из-за "не соответствия" единой системы ПРО страны и отказалась от дальнейших закупок системы.

К настоящему моменту лишь одна батарея задействована и стоит на боевом дежурстве в США, а вторая батарея стоит на хранении и при некоторых условиях может быть отправлена на Украину при соответствующем желании официальных киевских властей.

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Год назад Украина пыталась получить систему ПРО производства Израиля, но последний заблокировал подобный акт реэкспорта со стороны Америки.