Вашингтон готов отправить ВСУ систему противоракетной обороны "Железный купол" если Украина попросит. Соответствующее заявление сделал командующий силами космической и противоракетной обороны Сухопутных войск США генерал-лейтенант Дэниел Карблер.
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У Пентагона есть две батареи системы "Железный купол", переданных Израилем три и два года назад соответственно, поставленных с разницей в один год. А само намерение, вылившееся в контракт между Сухопутными силами США и израильским предприятием по поводу передачи 2-ух батарей Iron Dome, содержащих 12 ПУ и соответственно 240 зенитных ракет, систем координации и обязательных РЛС-установок, было заключено в 2019 году.
ПРО "Железный купол". Источник фото: ria.ru
Известно, что американская армия передумала расширять количество батарей "Железного купола" в своём составе из-за "не соответствия" единой системы ПРО страны и отказалась от дальнейших закупок системы.
К настоящему моменту лишь одна батарея задействована и стоит на боевом дежурстве в США, а вторая батарея стоит на хранении и при некоторых условиях может быть отправлена на Украину при соответствующем желании официальных киевских властей.
Год назад Украина пыталась получить систему ПРО производства Израиля, но последний заблокировал подобный акт реэкспорта со стороны Америки.