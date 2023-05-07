"Зенит" обыграл "Спартак" со счетом 3:2 и за четыре тура до окончания чемпионата России по футболу стал чемпионом

Санкт-Петербургский Зенит победил московский Спартак со счётом 3:2 и за четыре тура до окончания чемпионата России по футболу стал чемпионом, тем самым ещё раз повторив рекорд турнира РПЛ по самому быстрому чемпионству. Подобный результат был так же установлен питерским клубом ранее в сезоне 2019/20.

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После 26 туров футбольная команда под руководством Сергея Семака сумела набрать 64 очка, разрушив даже призрачные шансы на чемпионство своего ближайшего преследователя - ФК ЦСКА с 51 очком в копилке.





Пятое подряд чемпионство питерской команды. Источник фото: Телеграм-канал ФК "Зенит"



Первый гол в знаковом противостоянии забила команда из Санкт-Петербурга, когда в результате грубой ошибки голкипера красно-белых Александра Селихова мяч отлетел прямо в ноги бразильскому атакующему полузащитнику Клаудиньо, после чего оказался в спартаковских воротах. На тридцать третьей минуте один гол отквитал нападающий Спартака Кейта Бальде после точного паса Квинси Промеса, но дальше вперед снова вышел Зенит, когда Андрей Мостовой заколотил сотый гол питерской команды в ворота Спартака в российском чемпионате.



Во втором тайме получил удаление Алексис Дуарте, сфоливший на Малкоме. Но интрига в матче не закончилась, когда в конце второго тайма на 85-ё минуте Промес забил пенальти после того, как ответный фол был совершен на Кристофере Мартинсе. Казалось бы, команды получили заслуженную ничью, но не тут то было, когда уже на девяносто второй минуте Зенит смог вырваться окончательно вперёд, благодаря точному удару Мантуана, принесшего очередное чемпионство на берега Невы.

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Утешительным призом для красно-белой дружины может служить тот факт, что Промес получил звание лучшего легионера РПЛ с 86 забитыми мячами, обогнав по этому показателю бывшего игрока ЦСКА Вагнера Лава и Сердара Азмуна, выступавшего в своё время за питерский Зенит и казанский Рубин.



Известно что Зенит получит свои золотые медали уже 13 мая на домашней игре с Краснодаром