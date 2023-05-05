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Между членами делегаций России и Украины в Анкаре вспыхнула драка из-за провокаций с флагом [Видео]
Инициатором драки выступил украинский делегат, развернувший за спиной российской ведущей национальный флаг восточноевропейской республики
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   ЧП случилось во время брифинга российского депутата Госдумы Ольги Тимофеевой. Во время выступления за её спиной появился член украинской делегации и развернул национальный флаг. Заметивший это представитель международного управления Госдумы РФ отобрал полотнище и предпринял попытку с ним уйти. После чего украинский делегат нанёс удар российскому служащему.

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28 февраля 2022 год. Источник фото: ria.ru


   На данный момент гражданин России в больнице, где проверятся на предмет телесных повреждений. Думский сотрудник уже получил консульскую помощь. Как сообщили в российском посольстве, привлечено внимание турецких чиновников, и а посолькие работники выражают надежду на скорейшее привлечение виновных в инциденте к неотвратимому наказанию.

   По словам российской телеведущей Ольги Скабеевой, противостояние состоялось во время выступления Тимофеевой, посвященному предыдущему спору, возникшему между российской и украинской группами, который произошёл совсем недавно в зале заседаний, где делегаты, представляющие Украину, разместили соответствующий флаг, далее мешали нормальному проведению встречи, произнося оскорбительные выкрики.

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#россия и украина
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