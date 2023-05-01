В случае получения российского документа теперь обещается не "наказывать", а получить право в "упрощённом режиме" отказаться от российского гражданства в последующем

Украинские гражданские лица, живущие на новых российских землях, должны идти получать российский паспорт. Из сообщения уполномоченного по правам человека украинской Верховной Рады Дмитрия Лубинеца следует, что документ, удостоверяющий личность гражданина РФ требуется "для выживания".



Функционер Верховной Рады объяснил свой совет тем, что официальный Киев придумает последующие шаги для целого набора механизмов, позволяющих отказаться от российского гражданства.

реклама





Источник фото: crimea.ria.ru

рекомендации Много <b>4070</b> в Ситилинке 3070 Gigabyte за 50 тр с началом Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде





Чуть ранее Михаил Подоляк, занимающий должность советника офиса украинского президента, заявил, что украинская армия способна овладеть всем Крымом за полгода. Якобы как только это случится, от "всего русского" на полуострове избавятся, в том числе тем или иным способом демонтируют знаменитый Крымский мост. А проживающие в Крыму гражданские, получившие российский паспорт, должны "получить суровое наказание".



Но некоторые на Украине шагнули "ещё дальше", где уже имеют планы о переходе под контроль и других российских областей. Например, командир бригады нацгвардии Украины "Азов" (террористическая организация, запрещённая на территории России) Богдан Кротевич, заявил, что его подразделение готово занимать небольшие российские населённые пункты, которые будут обменены на перешедшие под контроль российской армии бывшие украинские территории.