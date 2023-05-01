Украинские гражданские лица, живущие на новых российских землях, должны идти получать российский паспорт. Из сообщения уполномоченного по правам человека украинской Верховной Рады Дмитрия Лубинеца следует, что документ, удостоверяющий личность гражданина РФ требуется "для выживания".
Функционер Верховной Рады объяснил свой совет тем, что официальный Киев придумает последующие шаги для целого набора механизмов, позволяющих отказаться от российского гражданства.
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Источник фото: crimea.ria.ru
Чуть ранее Михаил Подоляк, занимающий должность советника офиса украинского президента, заявил, что украинская армия способна овладеть всем Крымом за полгода. Якобы как только это случится, от "всего русского" на полуострове избавятся, в том числе тем или иным способом демонтируют знаменитый Крымский мост. А проживающие в Крыму гражданские, получившие российский паспорт, должны "получить суровое наказание".
Но некоторые на Украине шагнули "ещё дальше", где уже имеют планы о переходе под контроль и других российских областей. Например, командир бригады нацгвардии Украины "Азов" (террористическая организация, запрещённая на территории России) Богдан Кротевич, заявил, что его подразделение готово занимать небольшие российские населённые пункты, которые будут обменены на перешедшие под контроль российской армии бывшие украинские территории.