В ближайшие дни станет известно примет ли отечественная Фемида иск или отклонит

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Только-только казалось поутихли скандалы по поводу "грабительских" внутренних правил, позволяющих налагать штрафы на частных предпринимателей и владельцев центров выдачи Wildberries, использующих франчайзи известного маркетплейса, последнего снова потряс очередной скандал.

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Известный современный художник Никас Сафронов решил подать в суд на "Ягодку". Исковое заявление с требованием выплатить рекордные 10 млрд. рублей уже было направлено в Арбитражный суд города Москвы, сообщают телеграм-каналы.

Никогда ранее судебные иски с таким большим количеством нулей и цифр не встречались в арбитражных делах, связанных с российским искусством. Магазин онлайн-торговли "обвиняется" в использовании рисунков без согласия на то отечественного мэтра живописи.





Источник фото: sobaka.ru





Изучив судебные документы, было выяснено, что неназванный частный предприниматель начал бойкий бизнес по продаже вещей под маркой "НИКАС". Сюда относились портреты с изображением художника, наборы для вышивания и даже упаковочные пакеты с ликом Никаса Сафронова.

Судебный иск зарегистрирован 2 дня назад. В ближайшее время будет известно, займется ли отечественное правосудие рассмотрением этого резонансного дела.

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Интересная деталь: "обвиняемой" выступает не женщина, под видом частного предпринимателя, незаконно торговавшая "контрафактом" на торговой площадке, а сама маркетинговая платформа Wildberries.