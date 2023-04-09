Только-только казалось поутихли скандалы по поводу "грабительских" внутренних правил, позволяющих налагать штрафы на частных предпринимателей и владельцев центров выдачи Wildberries, использующих франчайзи известного маркетплейса, последнего снова потряс очередной скандал.
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Известный современный художник Никас Сафронов решил подать в суд на "Ягодку". Исковое заявление с требованием выплатить рекордные 10 млрд. рублей уже было направлено в Арбитражный суд города Москвы, сообщают телеграм-каналы.
Никогда ранее судебные иски с таким большим количеством нулей и цифр не встречались в арбитражных делах, связанных с российским искусством. Магазин онлайн-торговли "обвиняется" в использовании рисунков без согласия на то отечественного мэтра живописи.
Источник фото: sobaka.ru
Изучив судебные документы, было выяснено, что неназванный частный предприниматель начал бойкий бизнес по продаже вещей под маркой "НИКАС". Сюда относились портреты с изображением художника, наборы для вышивания и даже упаковочные пакеты с ликом Никаса Сафронова.
Судебный иск зарегистрирован 2 дня назад. В ближайшее время будет известно, займется ли отечественное правосудие рассмотрением этого резонансного дела.
Интересная деталь: "обвиняемой" выступает не женщина, под видом частного предпринимателя, незаконно торговавшая "контрафактом" на торговой площадке, а сама маркетинговая платформа Wildberries.