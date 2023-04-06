В Польше снова подняли тему по развертыванию ядерного оружия одной из стран НАТО на своей территории. Старую тему решил поднять "ещё раз" советник по безопасности польского президента Яцек Севьера, о чём рассказало немецкое издание Berliner Morgenpost.
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Так по словам высокопоставленного функционера, Польша и НАТО могли бы углубить своё сотрудничество в так называемом кейсе "ядерного сдерживания" и разместить "пока что" ядерное оружие тактического уровня на польской территории, сообщил чиновник. Причём первым кандидатом на завоз должно стать оружие воздушного запуска.
Источник фото: en.wikipedia.org
Интересная деталь: когда журналист задал сотруднику офиса польского президента вопрос о подоплёке такого желания (то есть разместить ТЯО на территории польской республики), советник смягчил свой ответ, назвав причину лишь холодным расчётом, но не горячим чувством.
Вторая интересная деталь: как раз сегодня состоялась межгосударственная встреча между польским и украинским президентами, где Владимир Зеленский заявил, что в будущем между этими двумя странами не будет никаких границ. Неизвестно какого эффекта хотел добиться украинский лидер, но польские вооружённые силы оказались не готовы отдать все свои "устаревшие" истребители МиГ-29 украинским ВВС, решив передать только немодернизированные варианты польских истребителей.