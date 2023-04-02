M58 MICLIC является аналогом ещё советской машины разминирования УР-77 "Метеорит"

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Где-то на Украине обнаружилась американская система дистанционного разминирования Mine Clearing Line Charge (M58 MICLIC). Соответствующие видеокадры появились на тематических сетевых ресурсах Украины и России.

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Для проделывания проходов на заминированной местности части ВСУ стали использовать американскую машину разминирования M58 MICLIC. На демонстрационном видео отчётливо видно как специализированная техника проделывает безопасную полосу "движения". По кадрам не удаётся понять, где происходит действо: непосредственно на линии ЛБС или в тыловых районах на военном полигоне. Лишь удалось восстановить факт применения в качестве буксировщика американской же машины с противоминной защитой International MaxxPro.





Источник фото: sofrep.com





Интересная деталь: о том то установка разминирования M58 MICLIC будет передана Украине, в США не сообщали, хотя возможность передачи таких систем не исключали.

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Установка дистанционного разминирования или если точнее удлиненный заряд разминирования создан для прокладки безопасных проходов в минной местности. Для уничтожения обнаруженных минных боеприпасов используется 105-метровый гибкий шланг, начинённый взрывчатым веществом С4 общей массой 794 кг. С помощью ракеты на твёрдом топливе шланг выстреливается на приблизительное расстояние в 100 метров, после использования которого образуется 8-метровая полоса в ширину и 100 метров в длину - свободная от мин.