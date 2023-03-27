Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш считает, что присоединение Украины к НАТО в качестве полноправного члена военного альянса поможет последней получить полную безопасность.
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Правда дальше слова высокопоставленного чиновника приблизились к большей земной "реальности", когда латвийский премьер-министр заявил, что "вот сейчас" восточноевропейская республика не сможет получить карту члена блока НАТО. Причина же проста: территория Украины превратилась в зону боевых действий. Поэтому чтобы процедура вступления началась, надо дождаться окончания конфликта.
Источник фото: rbk.ru
Кроме того, глава правительства заявил, что Украина следующим шагом должна получить членство и в ЕС для более усиленной коллективной безопасности.
Но с чем руководитель латвийских министров полностью согласен, так это со скорейшими дискуссиями о вступлении Украины НАТО, которые нужно было начать "уже вчера".
Словно прочитав "мысли" латвийского чиновника, Владимир Зеленский ещё в сентябре прошлого года заявил о подаче Украиной заявки на ускоренное вступление. Так как согласно украинскому президенту, ВСУ подпадает под все требования, обязательные для полноправного статуса члена в военном блоке; да и по мнению украинского лидера его государство уже и так часть НАТО.