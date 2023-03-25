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Финляндия не передаст Украине свои истребители раньше 2030 года, пока сама не получит F-35 от США
А после предполагаемого срока эксплуатации американских самолётов, если Украина "не передумает" получить финские F/A-18 Hornet, то ей на свои средства придется ремонтировать и обновлять оборудование и системы воздушных машин
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   Пока весь западный мир перенасыщает Украину современными танками и снарядами, со стороны Финляндии восточноевропейскую республику ждал "холодный душ". Так финские власти отказались передавать Киеву свои истребители, несмотря на настойчивые просьбы Зеленского и "железобетонные" обещания премьер-министра Санны Марин. Ответ от чиновников северной страны был довольно нордически прямолинеен: Украина не получит истребители F/A-18 Hornet по причину нужды в последних самих финских ВВС.

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F/A-18F. Источник фото: fas.org


   Но у украинских ВВС есть "шанс" получить эти истребители. Правда с небольшим нюансом: вооружённые силы Финляндии отдадут "Хорнеты" только после того, как перевооружатся сами. А этот процесс так же обещает растянуться.

   Первая партия американских истребителей F-35 для ВВС Суоми начнет поступать только в 2026 году, а обещает закончиться не ранее 2030 года.

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   Поэтому рассчитывать Украине на F/A-18 Hornet следует не раньше начала следующего десятилетия. Ах да, официальный Хельсинки от слова совсем не собирается оплачивать ремонт активно эксплуатируемых воздушных машин. А ведь к 2030 году самолёты-то "поизносятся".

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#f-35 #f/a-18 hornet #финляндия и украина
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