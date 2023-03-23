Беседа состоялась между президентом чешской республики и корреспондентом немецкого издания Süddeutsche Zeitung

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Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Руководитель чешской республики Петр Павел рассказал, почему его государство уже не может оказывать военную помощь Украине в прежнем объеме. Со слов президента Чехии, страна в усиленном режиме передавала восточноевропейской стране вооружение, но теперь так делать дальше не получится. "Во всем виновата" острая нехватка рабочей силы, необходимой для увеличения объема производства боеприпасов. Такие слова услышал корреспондент немецкой газеты Süddeutsche Zeitung.

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Западные снаряды. Источник: mk.ru





Но глава чешской республики чуть позже добавил, что пока "рано ставить крест" на производственных возможностях его государства, и ВПК страны есть куда расти, так как Чехия обладает весомым потенциалом в деле ПВО и производства разнообразной номенклатуры боеприпасов. Правда боеприпасы сейчас сложно производить в необходимом количестве для нужд украинской армии из-за дефицита рабочих, заявил президент.

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Поэтому "неплохо бы" украинским рабочим приехать работать на чешские заводы, резюмировал и подвел итог своего интервью Петр Павел.