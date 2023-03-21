Так же по потенциальным поставкам снарядов с обеднённым ураном высказался и Сергей Шойгу

Официальные российские лица сделали комментарий по поводу заявлений замминистра обороны Великобритании по поводу будущих поставок снарядов, содержащих обедненный уран. Применением последних военный альянс НАТО отметился в войнах в Ираке и бывшей Югославии.

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Своё мнение высказал глава оборонного ведомства России Сергей Шойгу, сообщивший, что передача таких боеприпасов - есть та самая ступень для увеличения эскалации вооружённого конфликта.

Но лучше всех выразился президент России Владимир Путин, заявивший, что "Запад решил воевать с Россией до последнего украинца не на словах, а на деле". И с этим, по правде говоря, трудно не согласиться.





Снаряд с обеднённым ураном. Источник фото: dzen-канал "Оружие и техника"





Так же руководитель РФ добавил, что в случае такой реакции со стороны Великобритании, Россия отреагирует соответственным способом, ведь как ни погляди, использование боеприпасов с обеднённым ураном есть не что иное, как применение оружия с ядерным компонентом.

И действительно, использование таких снарядов, естьиспользование ещё одного варианта "грязной бомбы". И с этим утверждением не поспоришь: так как обеднённый уран критически загрязнет природу, в последствии серьёзно уничтожая здоровье человека.

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