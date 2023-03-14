Проверенный, тем и авторитетный информатор OnLeaks в совместной "коллаборации" с ресурсом Smartprix выложили в сеть фоторендеры в высоком качестве грядущего Pixel 8 Pro.
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Но и это ещё не всё, как говорит надоедливая реклама: помимо внешнего дизайна и деталей корпуса, господин OnLeaks поделился некоторыми деталями о будущей флагманской модели от Googl'a.
Источник фото: портал smartprix
Но погодите-ка, давайте поговорим о дизайне, к слову, дизайн не делает шаг вперёд или ещё в какую-то сторону: остаётся всё тот же горизонтальный блок камер. Да и камеры "всё те же": ширик, ультраширик и телевик-перископ. Правда не всё так "просто": под модулем вспышки появился еще один датчик или нечто схожее: это может быть как лазерный автофокус, так и LIDAR как у фирмы из Купертино (да-да, мы все дружно подумали о том самом "яблоке").
Кроме того, "известно" и о размерах дисплея, который будет равным 6,52 дюймам с "технологическим отверстием" под фронталку по центру.
Источник фото: портал smartprix
Неизвестна масса устройства, но известны габариты - 162,6 x 76,5 x 8,7 мм. Но в области камеры по понятным причинам будет "толще": там смартфон "отъестся" до 12 миллиметров.
"Как обычно", скорее всего, презентация нового "гуглофона" состоится в середине осени, "где-то" в октябре, когда помимо прошки будет заявлена и базовая модель без приставки "pro" - то есть Pixel 8. Базироваться обе системы будут на железной платформе от самого Гугла - на Google Tensor G3, сконструированной по 3-нм техпроцессу от Самсунга. И "похаживают" слухи, что помимо "обычных" моделей, Google презентует и свой первый складной телефон.