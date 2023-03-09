Сообщается, что очередной фильм по знаменитой франшизе "на всех телеэкранах страны" появится в 2025 году

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В очередной раз империя Disney наносит ответный удар, оставив соскучившихся фанатов "Звёздных войн" без очередных двух фильмов по вселенной злых ситхов и добрых джедаев, но расстраиваться не стоит, так как та же Disney всё-таки фильм по Star wars выпустит, но через два года.

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А пока появилась новость, что на студии вынуждены были отменить кинокартину от продюсера Кевина Файги, отвечающего за киноадаптацию вселенной Marvel, и отменить фильм от Пэтти Дженкинс, поставившей "Чудо-женщину". Рассекретил таинства боссов Голливуда ресурс Variety со ссылкой на неназванные, но крайне информированные собственные источники. По каким причинам в Диснее решили не снимать отменённые фильм, естественно никто не уточнил.





Дарт Вейдер, которого мы все "заслужили". На самом деле нет, таким прославленного в веках видит нейросеть "на мотив" творчества Алехандро Ходоровски - прославленного чилийского кинодеятеля. Источник фото: ютьюб-канал polychron window





Сообщается что постановщица "Чудо-Женщины" должна была быть снять свое "виденье" про ту самую эскадрилью "Изгой". Правда после появления новости о приглашении в проект по вселенной Звёздных войн данного режиссера, новых вестей по будущему фильму не поступало, но в декабре минувшего года Дженкинс рассказала, что её работа всё ещё "кипит".

С Кевином Файги всё ещё чуть сложней, но интересней: сама новость о привлечении известного деятеля из мира киноискусств широкой публике стала известна в 2019-м, но лишь спустя три года в мае 2022-го Дисней "расщедрилась" на новости, рассказав, что у будущего фильма появился таки сценарист, правда последнего "выдернули" с проекта Звёздных войн, "заставив" писать сценарий уже для марвеловских "Мстителей: Секретные войны", которые должны появиться на широких экранах в 2026-м.





Чубакка и Хан Соло "от Дэвида Линча". Источник фото: ютьюб-канал polychron window





И теперь приятная новость: фильм про световые мечи и отважных пилотов истребителей TIE/x1 всё-таки выйдет. Тайки Вайтити в роли режиссёра и Деймон Линделоф в роли сценариста, продолжают работать по фильму из франшизы "Звёздные войны". Причём сам режиссёр получит второстепенную роль (или не получит).

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Больше подробностей фанаты Дарта Вейдера и принцессы Леи узнают на событии Star Wars Celebration 7 апреля, на котором о своих планах как раз расскажет те самые делегаты Disney.