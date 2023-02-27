Из-за теплой погоды эвакуация из осаждённого города возможна только по асфальтированной дороге через Хромово

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Начавшаяся весенняя распутица внесла свои погодные коррективы в логистические планы украинской группировки Бахмута. Так гарнизон ВСУ в Артёмовске вынужден получать помощь и осуществлять эвакуацию раненых только через одну асфальтированную трассу, просёлочные дороги, пролегающие через поля, стали сложно проходимыми из-за скачка температуры в дневное время суток.

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Источник фото: aif.ru





Март в донбасской степи ранний, поэтому температура днем обычно плюсовая, следовательно, логистические маршруты бахмутской группировки ВСУ, проложенные по степному грунту, становятся "ненадёжными", пройти по которым на колесной или гусеничной технике возможно только в морозную ночь. Поэтому единственным способом доставить грузы или вывезти раненых и отвести войска можно только через асфальтированную дорогу, пересекающую Хромово. Но к настоящему времени украинская "дорога жизни" уже обстреливается российской артиллерией.

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Возникшие трудности в логистике превращают положение ВСУ в крайне опасное, так у украинских формирований значительно выросли потери по причине сложности эвакуации раненых из-за непроходимости колесной гражданской техники по полевым дорогам.