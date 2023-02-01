Скорее всего будущими владельцами иностранных активов станут российские Kuppersberg и Schaub Lorenz, и китайский Hisense

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Пока на Западе следовали общемировым трендам "по бегству" из России из успешных ниш бизнеса, где-то в тихой непередаваемой радости потирали довольные ладошки представители крупного отечественного бизнеса, которым в скором времени могут составить дружескую компанию представители китайского бизнес-сообщества.

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Так по сообщению анонимных источников из менеджмента крупных отечественных фирм - Kuppersberg и Schaub Lorenz, и соответственно из китайской Hisense, эти компании могут выкупить у иностранных владельцев российских заводов Bosch, LG и Samsung их материальные активы на территории РФ.





Российский бренд бытовой техники Vard. Источник фото: дзен-канал "НТВ: лучшее"





При обращении за комментариями в Минпромторг РФ, отказались прямо отвечать на вопрос, но вскользь добавили, что локализация высокотехнологичных производств, в которые входит, в том числе и бытовая техника - это очень необходимый и нужный процесс для отечества.

Сами же представители завода российского Bosch по ситуации "не проронили ни слова", лишь заметив, что цеха пока пустые и стоят без работы. Но оптимизм руководства компании сохраняется несмотря ни на что.

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Но хороший тренд задает бывший шведский Electrolux, который после отъезда официального бренда переименовался в Vard и скоро готовится к открытию магазинов бытовой техники в России.