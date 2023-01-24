Кроме высокой скорости и быстрого разгона одно из важнейших конкурентоспособных преимуществ F99 - доступная цена

Если бы меня на улице внезапно спросили, что экспортирует далекая страна Индия, мне бы на ум пришли восточные пряности, хороший чай и бесчисленное количество болливудских фильмов. Но знаете ли, мои представления сильно устарели. Оказывается Индия может и "удивить", создавая различные электромотоциклы.

реклама





Электромотоцикл F99. Источник фото: ultraviolette.com





рекомендации 3070 Ti дешевле 60 тр в Ситилинке 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 12900K за 40тр с началом в Ситилинке RTX 4090 за 140 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming

Бангалорская компания с западным названием "Ultraviolette", в пределах Индии известна как производитель недорогих мотоциклов на электрической тяге. Почему недорогих - думаю не надо объяснять. Большинство индийских граждан если и могут себе позволить индивидуальное средство передвижения на бензиновой или электротяге, то в большинстве случаев это будет дешевый скутер. В последнее время этот скутер необязательно должен быть бензиновым, как трактует современная автотранспортная мода, поэтому Ultraviolette планирует "выбросить" на рынок Индии дешевый электромотоцикл F77, и казалось бы, все б были счастливы, но у компании из Бангалора есть амбиции, амбиции "покорить" европейский рынок электротранспорта, но пресыщенных жизнью европейцев - не удивить дешевым мотоциклом с низкими характеристиками. А как насчет "электрозверя", способного выжать все 200 км/ч, а разогнаться до первой сотки за 4,5 секунды, что довольно-таки неплохо, особенно если узнать конкурентную цену в $6,8 тыс. Ах да, данный экологичный транспорт на одной зарядке способен проехать 300 км. Вполне возможно F99 в Европе может ждать успех.