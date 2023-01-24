Если бы меня на улице внезапно спросили, что экспортирует далекая страна Индия, мне бы на ум пришли восточные пряности, хороший чай и бесчисленное количество болливудских фильмов. Но знаете ли, мои представления сильно устарели. Оказывается Индия может и "удивить", создавая различные электромотоциклы.
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Электромотоцикл F99. Источник фото: ultraviolette.com
Бангалорская компания с западным названием "Ultraviolette", в пределах Индии известна как производитель недорогих мотоциклов на электрической тяге. Почему недорогих - думаю не надо объяснять. Большинство индийских граждан если и могут себе позволить индивидуальное средство передвижения на бензиновой или электротяге, то в большинстве случаев это будет дешевый скутер. В последнее время этот скутер необязательно должен быть бензиновым, как трактует современная автотранспортная мода, поэтому Ultraviolette планирует "выбросить" на рынок Индии дешевый электромотоцикл F77, и казалось бы, все б были счастливы, но у компании из Бангалора есть амбиции, амбиции "покорить" европейский рынок электротранспорта, но пресыщенных жизнью европейцев - не удивить дешевым мотоциклом с низкими характеристиками. А как насчет "электрозверя", способного выжать все 200 км/ч, а разогнаться до первой сотки за 4,5 секунды, что довольно-таки неплохо, особенно если узнать конкурентную цену в $6,8 тыс. Ах да, данный экологичный транспорт на одной зарядке способен проехать 300 км. Вполне возможно F99 в Европе может ждать успех.