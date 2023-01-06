Пока кто-то еще отгуливает выходную неделю новогодних праздников, на Востоке Украины по-прежнему жарко. В результате такой "жары" российские войска теснят ВСУ и заставляют отступать вглубь своей территории (пока что своей).
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Хорошие новости приходят из-под Соледара, города, входящего территориально в Донецкую народную республику.
По сообщениям военного телекорреспондента Wargonzo, наши войска прорвали оборонительную линию ВСУшников, аккуратно проходящую на оконечностях многострадального города.
Источник фото: buzina.org
Во время движения к центру города был взят населенный пункт Бахмутское.
Наступление стало возможным благодаря фланговым ударам, в результате которых противник мог попасть в тактическое окружение. Украинские военные, пытаясь, избежать таких "радужных" перспектив, решили отойти на другие позиции.
И для справки: упорные бои за этот городок ведутся с августа прошлого года.
Самое активное участие в боях проводят воинские подразделения 58-й армии и народной милиции ДНР.
В случае взятия под огневой контроль логистической линии, силы ВСУ могут попасть в оперативное окружение, после чего могут быть уничтожены.