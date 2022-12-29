Мимо тещиного дома я без шуток не хожу... Именно эта народная частушка сразу приходит в голову как только читаешь новость о последних нововведениях Google в фирменном сервисе видеозвонков Google Meet. Иных мыслей в голову и не приходит, как только начинаешь задумываться зачем же нужны три новых лицевых фильтра. Чай не детским аниматором работаешь на полставки. Но видимо мировой информационной корпорации виднее..
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В Google Meet появились функции-рожицы, где перед вашим скучающим собеседником вы можете предстать в трех различных "ипостасях": от головы-полена до той самой клубники из знаменитой рекламы "Фруктовый сад" или же кролика-работника.
После таких нововведений так и хочется спросить: а где та самая старушка ("Операция "ы""). Неужели программистам Гугла больше нечем заняться. Можно же добавить гораздо более утилитарные опции размытия заднего вида, дабы не "светить" холостяцкий вид убежища-квартиры или "по приколу" виды солнечного Сочи или суровой тайги.
Но "разрабам" Гугла виднее... Ведь именно в конце года большинство офисов заняты составлением многочисленных отчетов, и кому из руководства "охота" увидеть вместо серьезного Ивана Петровича говорящего "буратино" с головой полена...