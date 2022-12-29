А к сегодняшнему дню кино про бравого капитана ВВС США Питера Митчелла в мировом прокате собрало порядка 1.4 миллиарда Долларов

Первым делом, первым делом самолёты... ну а корабли потом. К чему это я. Фильм с Томом Крузом про бравого летчика на кошерном "Супер Хорнете" взял очередную кассовую высоту, обогнав как бы между прочим тот самый "Титаник" Джеймса Кэмерона, став именно тем фильмом, заработавшим больше всего в американском прокате. Об этой приятной новости (для Paramount конечно же) сообщает издание Variety.

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Кроме того, фильм под режиссурой Джозефа Косинки за три дня (с 22 по 25 декабря) установил новый рекорд в номинации "самый просматриваемый фильм за уик-энд" с момента премьеры на стриминговом сервисе Paramount+. И к слову, превзошел предыдущий рекорд в этой номинации, принадлежащий "Соник 2 в кино" на целых 60 %.









У продолжения про похождения Питера Митчелла есть и выполнение побочного квеста: именно благодаря большому количеству просмотров сиквела вырос всплеск интереса к оригинальной картине 1986 года. И не удивительно, тот самый первый фильм посмотрело в 4 раза больше от первоначальных показателей. Да что там говорить, "глаза" подписчиков сервиса "добрались" даже до другой известнейшей франшизы с нестареющим Томом Крузом - "Миссия Невыполнима" - просмотры которой подскочили на 140%.

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Премьера фильма состоялась этой весной 18 мая. К сегодняшнему дню Топ Ган Маверик заработал не менее 1,4 миллиарда долларов, став самой кассовой кинокартиной в обойме Тома нашего Круза.