Знаменитой спиртовая настойка на туше мертвого крота стала после твитта русскоязычного пользователя

ASUS 3050 все еще за 30 тр

ASUS 3050 все еще за 30 тр

Реклама - двигатель прогресса. А еще куй железо - пока горячо. Все эти пословицы и поговорки "в тему" сегодняшней новости.

реклама

Роспатент получил заявку на регистрацию товарного знака так называемой "Кротовухи". Автором оригинального заявления стал Антон Семенов, указывается на интернет-странице ведомства.

"Русский купец" имеет большие планы. Под ставшим знаменитым словом фирма Антона хочет продавать спиртовые настройки, медовуху, сидр и другие производные алкогольных напитков.





Чешский крот из мультфильма детства

В пику популярности Роспотребнадзор неоднократно заявлял о вреде спиртовой настойки из тела мертвого животного. Кротовуха на самом деле чрезвычайно гибельна для человека. Согласно заявлениям специалистов государственной организации, кроты склонны к заражению глистами, используя в пищу насекомых. Но и без "жучков, паучков" в теле животного предостаточно круглых червей, а кишечник "набит" плоскими представителями того же рода. Встречаются и другие обитатели - разновидности ленточных червей.

рекомендации 3070 за 50 тр в Ситилинке MSI 3050 за 28 тр в Ситилинке 4080 по старой цене в Регарде, за 100+ Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам Новый 13700K и KF дешево в Регарде RTX 4080 - 6 видов в Регарде Упала цена Ryzen 7600 4.7ГГц 13600K очень дешево в Регарде

Кротовуха стала известным мемом после случая, когда в Твиттере "всплыл" рассказ русскоязычного пользователя о необычном подарке на свой день рождения. Подарком оказалась та самая спиртовая настойка.