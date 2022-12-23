Реклама - двигатель прогресса. А еще куй железо - пока горячо. Все эти пословицы и поговорки "в тему" сегодняшней новости.
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Роспатент получил заявку на регистрацию товарного знака так называемой "Кротовухи". Автором оригинального заявления стал Антон Семенов, указывается на интернет-странице ведомства.
"Русский купец" имеет большие планы. Под ставшим знаменитым словом фирма Антона хочет продавать спиртовые настройки, медовуху, сидр и другие производные алкогольных напитков.
Чешский крот из мультфильма детства
В пику популярности Роспотребнадзор неоднократно заявлял о вреде спиртовой настойки из тела мертвого животного. Кротовуха на самом деле чрезвычайно гибельна для человека. Согласно заявлениям специалистов государственной организации, кроты склонны к заражению глистами, используя в пищу насекомых. Но и без "жучков, паучков" в теле животного предостаточно круглых червей, а кишечник "набит" плоскими представителями того же рода. Встречаются и другие обитатели - разновидности ленточных червей.
Кротовуха стала известным мемом после случая, когда в Твиттере "всплыл" рассказ русскоязычного пользователя о необычном подарке на свой день рождения. Подарком оказалась та самая спиртовая настойка.