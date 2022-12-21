Пока мы еще не "отошли" от удивляющей и одновременно ошеломляющей пиар-компании "Ничего телефона" (nothing phone), презентованного в начале осени, который на деле оказался весьма средним смартфоном по многим характеристикам разве что кроме дизайна, похоже "в загашнике" у Карла Пея есть еще "кое-что" для нас.
реклама
Это кое-что "случайно" обнаружил Куба Войцеховски, "роясь" в документации фирмы, главой которой и является Карл Пэй, склонный к провокациям, "дразнилкам" и эпатажу. Там он обнаружил упоминание о наушниках, имя которых еще нигде не прозвучало.
Nothing Ear Stick
Наушники, как водится, уже запатентованы на "липовую фирму" - "The Most Unknown LLC", дословно переводящуюся как "Совершенно никому неизвестная компания".
"Уши" же соответственно называются как "Particles by XO", внешне схожие с предыдущими моделями беспроводных наушников компании.
О технических возможностях пока известно крайне мало, разве что Particles by XO будут поддерживать технологии ANC и LHDC. Про значение цены пока даже "заикаться" не стоит.