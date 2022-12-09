Гуманитарный кризис на Украине может наступить после систематических ударов по энергосистеме страны. После падения энергосистемы сразу же. Такой вывод сделал руководитель Mercy Corps Ukraine в интервью прессе.
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На текущей момент уже около половины энергоструктуры Украины выведены из строя после постоянных ракетных обстрелов. По мнению директора Майкла Янга (Mercy Corps Ukraine) достаточно пары недель для полного разрушения, в случае, если воздушные атаки не закончатся.
Киев сейчас - 8 декабря 2022 года
Тем временем, зимой колебания минусовых температур составляет диапазон от -5 до -20. Если и эта зима будет такой, то в среднестатистическом украинском городе жить будет невозможно. Следующих четыре месяца уж точно.
Далее Янг сгустил краски, назвав продолжение ударов первой причиной абсолютного массового отказа работы электросети, после которого, "не будет света" очень долго, в районе пары недель и больше.
Но потеря электричества грозит не только простым жителям, но и нарушит работу промышленных предприятий, что вызовет массовую безработицу. А те заводы, у которых есть генераторы, просто повысят цену на свою продукцию, обрекая большое количество людей на "режим выживания". Кроме того, перманентный блэкаут усугубит работу банковских учреждений и больниц, что и без того ухудшит жизнь простых украинцев.