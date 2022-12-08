Плакаты в поддержку ВСУ выпустили сотрудники "5 канала". В свою очередь, обнаженные журналистки вызвали большое неудовольствие у общественных активистов и представителей медийной сферы

Ни дня без "остренького". Такой скабрезный девиз впору вешать на стену всем сотрудникам телевидения, но больше всего удивить смогли журналисты украинского "5 канала", точнее журналистки. Выпустившие плакаты со своим участием в качестве ню-моделей. Все ради "чистых мотивов" - поддержки ВСУ. Но, как всегда, появились недоброжелатели, среди коллективов так называемых общественных активистов и медийных работников.

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Кристина Кит

Скандал случился вчера, когда в день праздника ВСУ, редакция канала дала старт акции по сбору денежных средств в поддержку Украинских вооруженных сил. Но "соль" в том, что планируется продавать фотографии голых девушек-журналисток.

Такие пассажи не оценили другие женщины. Назвавшие выходку пятого канала донельзя "сексисистской". Под другими "женщинами" подразумевались глава Ассоциации женщин-юристов Украины и председательницы и директора газет, журналов и организаций (Все женщины) - список довольно длинный. Объявившие выпуск плакатов настоящим дискриминационным нарративом, портящим все усилия по "освобождению украинских женщин".

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