Ни дня без "остренького". Такой скабрезный девиз впору вешать на стену всем сотрудникам телевидения, но больше всего удивить смогли журналисты украинского "5 канала", точнее журналистки. Выпустившие плакаты со своим участием в качестве ню-моделей. Все ради "чистых мотивов" - поддержки ВСУ. Но, как всегда, появились недоброжелатели, среди коллективов так называемых общественных активистов и медийных работников.
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Кристина Кит
Скандал случился вчера, когда в день праздника ВСУ, редакция канала дала старт акции по сбору денежных средств в поддержку Украинских вооруженных сил. Но "соль" в том, что планируется продавать фотографии голых девушек-журналисток.
Такие пассажи не оценили другие женщины. Назвавшие выходку пятого канала донельзя "сексисистской". Под другими "женщинами" подразумевались глава Ассоциации женщин-юристов Украины и председательницы и директора газет, журналов и организаций (Все женщины) - список довольно длинный. Объявившие выпуск плакатов настоящим дискриминационным нарративом, портящим все усилия по "освобождению украинских женщин".