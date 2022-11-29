О своем открытии сообщили ученые Пенсильванского университета

В Америке сообщество университетских ученых показало высоты новой вакцины, благодаря оной организм человека может быть защищен от всех разновидностей гриппа (из категорий А и В), которые известны сегодняшней медицине. Кроме этого, данное вещество прививает стойкость против иных потенциальных эпидемий гриппа, с которыми человек может столкнуться в будущем.

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Принцип действия вакцины таков: действующее вещество препарата "обучает" иммунную систему организма "узнавать" определенные цепочки патогенной фауны, "добавляя" человеческому телу ассортимент различных противогрипозных антигенов. В этом и есть главное отличие от старых принципов вакцинирования, которые по причине неспособности "заархивировать" большее количество полезных антигенов в один "укол", защищают только от одного из штаммов гриппа. А вот идея с мРНК такими "способностями" владеет.









Плавно переместимся к вирусу: последний с помощью белкового вещества гемагглютинина "сопрягается" с человеческим организмом, и как факт, каждая разновидность гриппа обладает своей версией гемагглютинина, что и затрудняет адекватное реагирование на все разновидности гриппа. Но вакцина, основанная на матричной РНК, как раз и "вмещает" в себя 20 разновидностей гемагглютинина различных подтипов вируса.

Первые партии вакцины уже прошли испытание на братьях наших меньших: мышках и хорьках, и эти животные показали устойчивость с грипозной атаке со 20 разновидностями штаммов.

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Ну а главная цель введения такой вакцины в организм - создать "широкоспектральный" уровень иммунного ответа среди земного населения. Ведь одна такая прививка способна детям дать иммунитет на все варианты гриппа на всю оставшуюся жизнь, в том числе и на еще не обнаруженные варианты.



