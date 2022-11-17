На сегодняшний момент построено 12 корпусов и в ближайшее время планируется ввести остальные 9 строений

Сегодня для отечественных фанатов авиации знаменательный день (в какой-то мере). Ведь именно 17 ноября 2022 года начали работать секции завода "ОДК-Кузнецов", занимающегося сборкой новейших двигателей с кодовым обозначением "изделие РФ". Данные двигатели станут основой силовой установки так называемых перспективных самолетов дальней авиации (сокращенно "обозванных" - ПАК ДА)

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Новый конвейер будет задействован для изготовления деталей перспективного авиадвигателя, и, в частности, для изготовления инструментов обработки и сборки узлов иных двигателей, использующихся в отечественном самолетостроении.









"Цена вопроса" постройки и проектных изысканий, а также предэксплуатационной отладки конвейерной линии составила порядка 4 миллиардов рублей. Строительство новых технологических корпусов завода позволит заводу нарастить объемы производства более чем в два раза. Помимо засекреченного образца "изделие РФ", также будут изготавливаться двигатели НК-32-02 для сверхзвукового стратегического бомбардировщика Ту-160.

Всего же в инновационное развитие и расширение производственных мощностей холдинга ОДК-Кузнецов было "влито" порядка 40 миллиардов рублей. Эти деньги были потрачены совершенно не зря: к сегодняшнему дню возведено и готово производить, - 12 цехов и корпусов. А в течение короткого промежутка времени достроят остальные 9 производственных мощностей.

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