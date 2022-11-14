Ученье - свет, а неученье - тьма. Согласно новому распоряжению президента России, студенты с "поля брани" вернутся за книжки

Защита рубежей новоприобретенного отечества - дело не только профессиональных воинов и состоявшихся в жизни мужчин, но и горячих юношей, ставших плечом к плечу в строй с бывалыми старшими товарищами. Это я не о какой-то сказке-небылице, а о храбрых парнях-студентах ДНР и ЛНР, воевавших на фронте. И сегодня для этой категории приятное событие: данная группа лиц отправится в родные пенаты продолжать мирное обучение. Исполнить поручение о демобилизации студентов Донецкой и Луганской областей дал президент России - Владимир Путин.

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О том что студенты не учатся в аудиториях, а несут воинскую службу, сообщал ранее и Денис Пушилин.

На настоящий момент войсковые формирования народной милиции республик полностью переведены в ВС РФ. Процесс интеграции был запущен после вхождения ДНР и ЛНР в состав России.

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Большинство студентов, со слов Дмитрия Пескова (пресс-секретарь президента России) были мобилизованы в свои подразделения до включения народных республик в состав России. Теперь пришло время продолжить учебу. А тем временем их "погодки" с Украины удерживаются Владимиром Зеленским на территории Украины, молодым мужчинам и не очень - запрещено покидать восточноевропейское государство...