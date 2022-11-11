Хорошо когда на любые злободневные темы можно поговорить открыто, не боясь последствий и наказания, вот это все называется свобода слова, а не рассуждения на тему все белые - расисты, а белые мужчины - вдвойне. И именно от этой настоящей свободы слова должно быть больно президенту одной страны восточной Европы, ведь он удостоился "почетного" наименования - "Королева американских пособий". Речь идет о Владимире Александровиче Зеленском, которого ведущая американского канала описала "тремя емкими словами".
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Журналистка также сделала недвусмысленный упрек в адрес госслужащих налоговой службы США, которые "сквозь пальцы" наблюдают, куда уходят средства американских налогоплательщиков, пересылаемые в иные страны. Заявление касается прежде всего Украины, где из-за ошеломляющей коррупции лишь крохи уходят на снабжение нуждающихся.
Помимо нелицеприятных высказываний, Кэндис Оуэнс напрямую, в рамках, извините за тавтологию, прямого эфира, назвала Украину и "стиральной машиной" (государством для отмывания денег).