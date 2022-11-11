Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Madarator За пост начислено вознаграждение
Телеведущая с американского канала назвала Зеленского "королевой американских пособий"
А Украину "обозначила" гигантским местом, где пропадают налоги американских граждан
рекомендации
Подъехал i5 13600K 14 ядер - сильно дороже 12600K
RTX 3060 Ti - цена идет к 30 тр
Новый <b>16-ядерный 7950X</b> 4.5ГГц в Ситилинке
RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке
Новейшие Ryzen 7700X 4.5GHz в Ситилинке
3050 MSI Gaming дешевле 30тр
Недорогие Ryzen 7600 4.7ГГц в продаже

   Хорошо когда на любые злободневные темы можно поговорить открыто, не боясь последствий и наказания, вот это все называется свобода слова, а не рассуждения на тему все белые - расисты, а белые мужчины - вдвойне. И именно от этой настоящей свободы слова должно быть больно президенту одной страны восточной Европы, ведь он удостоился "почетного" наименования - "Королева американских пособий". Речь идет о Владимире Александровиче Зеленском, которого ведущая американского канала описала "тремя емкими словами".

реклама


Источник фото: peoples.ru


   Журналистка также сделала недвусмысленный упрек в адрес госслужащих налоговой службы США, которые "сквозь пальцы" наблюдают, куда уходят средства американских налогоплательщиков, пересылаемые в иные страны. Заявление касается прежде всего Украины, где из-за ошеломляющей коррупции лишь крохи уходят на снабжение нуждающихся.

рекомендации
3080 Gigabyte дешевле 70 тр в Ситилинке
12 ядерный <b>Ryzen 9 7900X</b> подъехал - смотри
ASUS 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
Galaxy S22 Ultra - цена РУХНУЛА на порядок
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри
RTX 3070 за 44тр в Регарде
RTX 3080 за 63 тр в Регарде
3070 Ti MSI за 55тр в Регарде
ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
3070 Ti Gigabyte Gaming за 55 тр в Регарде
Полноразмерная 3070 MSI дешевле 50 тр
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр

   Помимо нелицеприятных высказываний, Кэндис Оуэнс напрямую, в рамках, извините за тавтологию, прямого эфира, назвала Украину и "стиральной машиной" (государством для отмывания денег).

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#американский журналист #кэндис оуэнс
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России стартовали продажи процессоров Intel Core i5-13600K нового 13-го поколения — цены удивляют
84
В России стартовали продажи удешевлённых версий видеокарт RTX 3060 с 8 ГБ видеопамяти — смотрим цены
32
Почему геймеры не покупают видеокарты AMD – 5 игровых моделей, которые во всём лучше аналогов NVIDIA
75
Астрофизики обнаружили снимки сверхновой, сделанные всего через шесть часов после взрыва
3
Пираты взломали новую игру God of War Ragnarok
5
Предварительный список из 87 смартфонов Xiaomi, претендующих на прошивку MIUI 14 на Android 13
+
Геймеры выбирают процессоры AMD – Ryzen 7 5800X/Ryzen 5 5600X стали оптимальными для игровой сборки
6
Ценники более десятка моделей RTX 4080 от ASUS, MSI, ZOTAC, PNY и Gigabyte опубликованы ритейлером
18
Микрон предоставил план, согласно которому чипы на архитектуре RISC-V, выйдут в 2023 году
6
Игровая видеокарта Moore Threads MTT S80 получит преимущество перед NVIDIA, AMD, Intel — PCIe 5.0
7
MediaTek представила новую флагманскую систему-на-чипе для Android устройств Dimensity 9200
1
Названы предполагаемые даты презентации и начала продаж NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti
22
Можно ли купить игровую видеокарту на сдачу от шаурмы – 5 игровых моделей для очень бедных геймеров
21
Кому нужен кулер с системой жидкостного охлаждения и какую модель выбрать для недорогой сборки
+
Военные США разрабатывают беспилотные технологии для распространения зараженных насекомых
3
Asus выпустила новые белые RTX 3060 и RTX 3060 Ti
12
Россиянина приговорили к трём годам ограничения свободы за использование мессенджера с шифрованием
13
Новая технология позволила ученым утилизировать углекислый газ со 100% эффективностью
3
Intel представляет Xeon CPU Max и GPU Max для центров обработки данных для ИИ
2
Биткоин упал до 16 500 долларов - «Индекс страха и жадности» приближается к паническому
14

Популярные статьи

В Иране создали гибрид дрона-камикадзе и реактивной ракеты Saqr-1
23
Получаем бесплатные монеты EtherMail и ранний доступ к почтовому ящику на Ethereum
6
10 новинок от Xiaomi, о которых вы могли не знать - умный 3D принтер за 250 долларов и другие
5
Украина получит MIM-23 Hawk - американский противоракетный комплекс пятидесятилетней давности
217
Обзор доступного по цене 27-дюймового WQHD-монитора Digma DM-MONB2705
91
История NFT пузыря — картинок за миллионы долларов
9
Очень короткий тест игровой клавиатуры Defender Assault GK-350L
8
Мои впечатления от игры Chasing Dead
7
Как чувствует себя Windows 10 после двух лет работы на ПК неопытного пользователя
8
Обзор и тестирование блока питания MSI MAG A550BN (80 Plus Bronze)
12

Сейчас обсуждают

Невеселый Молочник
18:45
пока что бомбим мосты, чтобы догоняли не так быстро
Президент США заявил, что для окончания конфликтной ситуации на Украине Россия должна вывести войска
Невеселый Молочник
18:45
эт кто так решил-то? Области без жителей?
Президент США заявил, что для окончания конфликтной ситуации на Украине Россия должна вывести войска
taurus88
18:45
а ты, жыдок (судя по фамилии твоей), как принято в твоём гнидовском племени со стороны наблюдать горазд на драку.
Украина получит MIM-23 Hawk - американский противоракетный комплекс пятидесятилетней давности
Невеселый Молочник
18:44
Путин уже и тут слился, никакое яо он использовать не будет. Его послали в ххй везде где только можно. Турки как возили зерно - так и возят, уссываясь над нашим непобедимым флотом. Пендосня и ес как к...
Президент США заявил, что для окончания конфликтной ситуации на Украине Россия должна вывести войска
Андрей Маликов
18:42
rm650x ты хотел написать, какого года бп , ревизия ?
Обзор и тестирование блока питания MSI MAG A550BN (80 Plus Bronze)
Каа
18:42
С Украины мы ушли. ДНР и ЛНР отдельные республики (по решению самих жителей), а в последствии (опять же по решению жителей) области РФ.
Президент США заявил, что для окончания конфликтной ситуации на Украине Россия должна вывести войска
Невеселый Молочник
18:41
я е6у какая у них там по счету мобилизация?
Президент США заявил, что для окончания конфликтной ситуации на Украине Россия должна вывести войска
taurus88
18:40
а для этого надо не в поддавки играть, а бомбить жд пути снабжения натовскими пукалками и центры принятия решений.
Президент США заявил, что для окончания конфликтной ситуации на Украине Россия должна вывести войска
Невеселый Молочник
18:39
А что, у тебя бомбит, что я свой и против? Чувак, нас все больше. Мне удивительно, что до твоей длинной шеи так долго доходит, что на самом деле происходит. Нае6ал вас путин, я-то все давно знаю
Президент США заявил, что для окончания конфликтной ситуации на Украине Россия должна вывести войска
A224
18:38
это п-ц. даже в фаркрай запихали мерзкого говномеса буэээ
В Госдуме составили список видеоигр с ЛГБТ-персонажами — туда попали Assasin’s Creed, The Last of Us, The Sims 3, Overwatch и другие
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем