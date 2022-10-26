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Рой насекомых может генерировать столько электричества сколько создает грозовая туча
Очередное открытие британских ученых из разряда "очевидное и невероятное" на службе теоретической науки
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   Снова отличились британские ученые, только на сей раз эти светила науки "докопались" до насекомых, точнее до такого явления как рой. Ведь это "суматошное" явление создает особо сильные заряды электроэнергии, что не могло не вызвать интереса со стороны высоколобых мужей. Но обновленные исследования позволяют "глубже погрузиться" в тему, сравнив движение пчел с работой электростанций.

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Источник фото: maymed.ru


   Так во время путешествий большой группы пчел от одной локации нектара к другой, "отряд" насекомых накапливает большую величину статического заряда. Напряженность подскакивает до невероятных 100-1000 вольт на один метр в зависимости от скученности пчел. Но как известно, путешествуют "роем" не только пчелы, но и другие насекомые, а отсюда можно "танцевать" дальше, найдя среди известных насекомых, способных к "роению", самые настоящие "перелетные электростанции". И в этой номинации заслуженно побеждает саранча, способная к созданию электрического потенциала соизмеримого с грозовым облаком.

   Какой из этого всего вывод - а очень простой, жаль что человечество стоит на низкой ступени эволюции, не позволяющей "взять и начать использовать" способность насекомых генерировать ток. Ведь за таким способом "электрогенерации" кроется большой потенциал...

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#британские ученые #занимательная наука
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