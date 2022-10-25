Первая партия будет готова уже к концу этого года

MSI 3060 за 30 тр в Регарде

MSI 3060 за 30 тр в Регарде

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

3080 Gigabyte от 60 тр в Ситилинке

3080 Gigabyte от 60 тр в Ситилинке

3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри

3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

3060 MSI Gaming за копейки в Ситилинке

3060 MSI Gaming за копейки в Ситилинке

Алмаз-Антей, отечественный концерн, известный по выпуску вооружений для сил ПВО и ПРО, а точнее его "дочка" - Обуховский завод, запустил массовое производство квадрокоптеров гражданской направленности, У завода имеются амбициозные планы по выпуску первых 1000 единиц дронов, которые (планы в смысле) он намерен "осуществить" до конца этого года. Причем беспилотники "made in Russia" будут стоить заметно дешевле зарубежного "продукта".

реклама

При создании гражданских дронов используются прорывные отечественные материалы и 3D-принтеры. Все это, как известно, наделяет квадрокоптеры "перками" дополнительной прочности и легкости всей конструкции. А сами воздушные объекты помимо прочего, как не боятся порывов ветра, так и "снисходительно" относятся к температурам ниже нуля.









При покупке в "игрушки" в полном комплекте, помимо БПЛА входят два АКБ, ПДУ, запасная деталь лопастей, управляющий планшет, зарядное устройство с кабелями питания. Причем заряжающий адаптер способен работать как от "домашней розетки", так и от батареи автомобиля.

Так как продажи стартуют совсем скоро, перед нами единственное темное пятно во все этой истории - это цена полного комплекта дрона.

рекомендации RTX 3070 дешевле всего в Ситилинке 3080 Gigabyte Gaming дешевле 70тр Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке 3090 Gigabyte Gaming за 100 с началом RTX 3070 Ti за 50 с началом в Ситилинке 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр 3070 Ti за 50 тр с началом в Регарде 3080 за 60 с началом тр в Регарде ASUS 3060 Ti уже за 40 тр Пиши на наш сайт и зарабатывай



