Алмаз-Антей, отечественный концерн, известный по выпуску вооружений для сил ПВО и ПРО, а точнее его "дочка" - Обуховский завод, запустил массовое производство квадрокоптеров гражданской направленности, У завода имеются амбициозные планы по выпуску первых 1000 единиц дронов, которые (планы в смысле) он намерен "осуществить" до конца этого года. Причем беспилотники "made in Russia" будут стоить заметно дешевле зарубежного "продукта".
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При создании гражданских дронов используются прорывные отечественные материалы и 3D-принтеры. Все это, как известно, наделяет квадрокоптеры "перками" дополнительной прочности и легкости всей конструкции. А сами воздушные объекты помимо прочего, как не боятся порывов ветра, так и "снисходительно" относятся к температурам ниже нуля.
При покупке в "игрушки" в полном комплекте, помимо БПЛА входят два АКБ, ПДУ, запасная деталь лопастей, управляющий планшет, зарядное устройство с кабелями питания. Причем заряжающий адаптер способен работать как от "домашней розетки", так и от батареи автомобиля.
Так как продажи стартуют совсем скоро, перед нами единственное темное пятно во все этой истории - это цена полного комплекта дрона.