Ни для кого не секрет, что роль "смотрящего" за планетой (никем не выбранного между прочим), прикрывающиеся какими-то демократическими институтами, взяло на себя США. И если ты в чем-то "провинился" - жди беды. Но Россия поступила мудрее - не стала ждать "осени", перейдя к плану "Б".
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А план "Б" таков - правительства Ирана и России реализовывают проект международной системы банковских сообщений, этакий налог знаменитой SWIFT, которая в любой момент может быть недоступна в неугодной правительству США стране.
То, что это не просто слова, а самые что ни на есть настоящие намерения, подтвердил российский торгпред Рустам Жиганшин. По информации от которого "РусИр" должен заработать до конца этого года.
Преимущества от новой межбанковской системы очевидны - первое: это расчет в национальных валютах без участия "зеленой бумаги" и второе: теперь "денежный ручеек" между двумя странами неподконтролен финансовой разведке Европейского союза и США, которым ну очень интересны банковские секреты стран-союзников.