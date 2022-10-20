Такое может случиться в случае гипотетического поражения в ходе конфликта с Украиной. И тогда Россию можно будет низвести "до уровня" проигравших в ходе Второй Мировой - Германии и России. Таких "мечт" придерживается бывший наш соотечественник, ныне обозреватель Bloomberg

Весь мир игра - а люди в нем актеры, актеры комедийного жанра, а может быть даже и ненаучной фантастики, такие как Леонид Бершидский. Почему это так, поймем ниже. К слову, это экс-российский журналист, по собственному желанию осуществивший перегруппировку в 2014 году за границу.

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Данный индивид поделился своеобразными мриями (мечтами), где в плане полнейшего отсутствия военного образования захотел все-таки поучаствовать в "стратегическом планировании", объяснив своим недалеким читателям и зрителям как надо побеждать Россию, чтобы это было "навсегда" (прям как Бэтмен).

Иногент Леонид, в стиле Остапа нашего Бендера, смотрит далеко за горизонт, где все мы, безусловно, "должны стоять на коленях", искупая вину перед западным миром. Причем для достижения этого состояния необходимо "всего лишь" ввести войска НАТО на территорию Украины (на самом деле они там есть "без нашивок и документов", например под Харьковом). И разумеется, не надо испытывать животный страх перед ядерной дубиной Россиюшки, ведь как известно, наши ракеты заржавели "на запасном пути", а те, которые не заржавели, сделаны сплошь из картона.









Ну а после запланированной победы над Россией, ее нужно довести до состояния подчиненности послевоенных Германии и Японии, с полным лишением права вето в Совбезе ООН, отключить от SWIFT'а и иных финансовых систем, с разрушением выстроенных международных контактов, а главное - не забыть вывести военных советников и бойцов со стран-союзников России.

Что тут можно сказать, как кроме бессмертного - "хороший у вас план товарищ Жуков". Правда современный жуков не дурак, а просто "работу работает", ведь Россию не любить сейчас - это модно и в духе времени.

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