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Madarator За пост начислено вознаграждение
"Калашников" продемонстрировал броню для БМП, способную отразить выстрел с РПГ
До этого времени подобный класс защиты устанавливался лишь на моделях так называемых основных танков
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   Что такое РПГ - знает весь образованный мир, и пускай данной модели гранатомета глубоко за 50 лет, об слабой эффективности не может быть и речи: только лишь броня тяжелых и основных танков способна противостоять пускай старому, но не бесполезному противотанковому гранатомету. Но как известно, на поле боя есть не только сильнозащищенные танки, но и куда менее бронированные машины. Пример такого типа гусеничной машины - рядовая БМП. Которая до недавнего времени обладала лишь противопульной защитой. 

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Источник фото: techcult.ru


   Но поле боя уже давно перенасыщено различными гранатометами, так скажите, куда же деться бедным БМП и иже с ними. "А никуда" - таков был краткий ответ концерна "Калашников". Но у крутых ребят слова подтверждаются делом. И духовный наследник знаменитого конструктора сразу же выпустил показательное видео, продемонстрировавшее устойчивость динамической защиты против выстрела с РПГ-7. Так после обстрелов со знаменитого гранатомета защитный блок 4С24 сумел "противостоять" встрече с боеприпасом ПГ-7ВС. Последствия "ракетной атаки" такие: кумулятивная струя не смогла причинить критического урона бронеплите боевой машины. Единственное, что было заметно, так это парочка небольших вмятин, совершенно незначительных для экипажа и десанта. 


Источник фото: techcult.ru


   Пресс-служба компании рассказала, что представленная модель на голову превосходит предыдущее поколение динамической защиты и значительно должна повысить устойчивость бронированных боевых машин.

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За пост начислено вознаграждение
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#рпг #4с24 #динамическая защита #рпг-7
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встречным взрывом борются со взрывом.Да динамическая защита-это ещё в том веке вовсю использовалось
"Калашников" продемонстрировал броню для БМП, способную отразить выстрел с РПГ
Майню в долгосрок
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