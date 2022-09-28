До этого времени подобный класс защиты устанавливался лишь на моделях так называемых основных танков

Что такое РПГ - знает весь образованный мир, и пускай данной модели гранатомета глубоко за 50 лет, об слабой эффективности не может быть и речи: только лишь броня тяжелых и основных танков способна противостоять пускай старому, но не бесполезному противотанковому гранатомету. Но как известно, на поле боя есть не только сильнозащищенные танки, но и куда менее бронированные машины. Пример такого типа гусеничной машины - рядовая БМП. Которая до недавнего времени обладала лишь противопульной защитой.

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Но поле боя уже давно перенасыщено различными гранатометами, так скажите, куда же деться бедным БМП и иже с ними. "А никуда" - таков был краткий ответ концерна "Калашников". Но у крутых ребят слова подтверждаются делом. И духовный наследник знаменитого конструктора сразу же выпустил показательное видео, продемонстрировавшее устойчивость динамической защиты против выстрела с РПГ-7. Так после обстрелов со знаменитого гранатомета защитный блок 4С24 сумел "противостоять" встрече с боеприпасом ПГ-7ВС. Последствия "ракетной атаки" такие: кумулятивная струя не смогла причинить критического урона бронеплите боевой машины. Единственное, что было заметно, так это парочка небольших вмятин, совершенно незначительных для экипажа и десанта.









Пресс-служба компании рассказала, что представленная модель на голову превосходит предыдущее поколение динамической защиты и значительно должна повысить устойчивость бронированных боевых машин.

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