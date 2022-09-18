Это становится возможным при использовании так называемых "кирпичных тостеров", основа которых обычный кирпич

Приятно, когда как бы "из ниоткуда" получаешь электроэнергию, например с помощью ветрогенераторов или солнечных панелей; но как говорится есть один нюанс - такой способ получения "генерируемых ништяков" очень сильно зависит от природных факторов, например от наличия солнца на небосклоне (не везде доступно) или же ветреной погоды (аналогично). И тут еще вопрос как выработанную такими способами электроэнергию запасти "в прок" и потом в виде тепла отдать ее потребителям, но кажется у калифорнийской фирмы Rondo Energy припасен ответ...

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Все мы прекрасно помним насколько долго кирпич хранит тепло, и тем кому повезло застать большую русскую печь в селе, отлично понимают о чем это я. И вот видимо руководствуясь подобными мыслями, инженеры из вышеназванной фирмы и придумали интересную идею: а что если взять тепловые АКБ, состоящие из "кирпичных тостеров", как "сосуд" для накопления энергии от зеленой энергогенерации.









После проведенных опытов руководство фирмы выдало информацию, что этот способ хранения позволяет "отдать" в обратном порядке до 97% накопленной тепловой энергии. И такая схема выходит в 5 раз дешевле, чем энергия получаемая с любой стандартной аккумуляторной батареи.

И при массовом переходе во всем мире на "кирпичные тостеры" может помочь сократить на 15% вредные выбросы, подобные при работе обычных ТЭС.

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