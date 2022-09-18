Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Madarator За пост начислено вознаграждение
Тепловой аккумулятор позволит сократить выбросы углекислого газа на 15%
Это становится возможным при использовании так называемых "кирпичных тостеров", основа которых обычный кирпич
рекомендации
3080 Ti - цена упала на порядок
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр
3080 Gigabyte дешевле 70 тр
<b>3070 уже дешевле 50 тр</b> в Регарде
Ryzen Threadripper PRO 3995WX - 528 380р
ASUS 3060 Ti уже за 40 тр

   Приятно, когда как бы "из ниоткуда" получаешь электроэнергию, например с помощью ветрогенераторов или солнечных панелей; но как говорится есть один нюанс - такой способ получения "генерируемых ништяков" очень сильно зависит от природных факторов, например от наличия солнца на небосклоне (не везде доступно) или же ветреной погоды (аналогично). И тут еще вопрос как выработанную такими способами электроэнергию запасти "в прок" и потом в виде тепла отдать ее потребителям, но кажется у калифорнийской фирмы Rondo Energy припасен ответ...

реклама

   Все мы прекрасно помним насколько долго кирпич хранит тепло, и тем кому повезло застать большую русскую печь в селе, отлично понимают о чем это я. И вот видимо руководствуясь подобными мыслями, инженеры из вышеназванной фирмы и придумали интересную идею: а что если взять тепловые АКБ, состоящие из "кирпичных тостеров", как "сосуд" для накопления энергии от зеленой энергогенерации.


Источник фото: techcult.ru


   После проведенных опытов руководство фирмы выдало информацию, что этот способ хранения позволяет "отдать" в обратном порядке до 97% накопленной тепловой энергии. И такая схема выходит в 5 раз дешевле, чем энергия получаемая с любой стандартной аккумуляторной батареи. 

   И при массовом переходе во всем мире на "кирпичные тостеры" может помочь сократить на 15% вредные выбросы, подобные при работе обычных ТЭС.

рекомендации
3080 Gigabyte Gaming за 70 в Регарде
3050 ASUS уже 30 тр
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
Пиши на наш сайт и зарабатывай
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
3070 Gigabyte за 55 тр в Регарде
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке


За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#зеленая энергетика #энергогенерация
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Южная Корея пересматривает планы по энергетике, увеличивая долю в ней АЭС
Ученые из Мичигана: биоразлагаемые лопасти ветряков спасут экологию и земные недра
Крыши части новых домов в Токио с 2025 года начнут оснащать солнечными панелями
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Курс Эфира рухнул после перехода на PoS – майнеры теряют доходы, а криптовалюты идут ко дну
64
В отечественных магазинах упали цены на видеокарты RTX 3090 и RTX 3080
50
NASA: на Марсе найдены следы жизни
10
Геймер купил ультимативный ПК за 500 000р на базе Core i9-12900КF и СЖО, но столкнулся с перегревом
27
Цены на видеокарты NVIDIA стремительно снижаются GeForce RTX 3050 на Newegg стоит всего 15 600р
20
Минерал с Луны по мнению китайских ученых может стать ключом к открытию неограниченной энергии
7
6 процессоров для тех, кто не собирается разгонять ПК и хочет получить много fps по низкой цене
5
Археологи обнаружили самое древнее сердце, сохранившееся в окаменелости рыбы возрастом 380 млн лет
1
В России рекордно сократилось число банкоматов – на 6200 за три месяца
6
Майнеры кочуют между монетами в поисках хоть какой-то выгодности
42
Китайские чиновники подтвердили способность местных компаний массово выпускать 14-нм чипы
69
AMD не ориентируется на сроки доступности новых техпроцессов при их внедрении
+
Третий по величине индивидуальный акционер Tesla вложил в компанию больше денег, чем Илон Маск
3
Майнинг на видеокартах перестал приносить прибыль – сотни тысяч фермеров работают в минус
14
Квартальные поставки 5G смартфонов впервые обогнали 4G
1
После перехода Ethеreum на PoS майнинг на видеокартах ушёл в минус, не окупая даже электричество
23
Крысы под названием "голые землекопы" помогут ученым в борьбе с онкологией и деменцией
3
Цена RTX 3090 на вторичном рынке упала почти до $699, а RTX 3080 продаётся за $499
15
Жители норвежского города Сортланн массово жалуются на шум от майнинг-ферм
9
EVGA подготовила к выпуску GeForce RTX 4090 FTW3, но не будет их производить из принципа
29

Популярные статьи

Видеокарта для ждуна – стоит ли покупать видеокарту прямо сегодня, или лучше подождать до 2023 года
21
Топ-3 лучших процессоров с Aliexpress по соотношению цена и качество для брендовых материнских плат
32
Конец эпохи: майнинг на видеокартах умер, доходы не окупают затраты на электричество
103
У компании Motorola был полностью функционирующий электромобиль, построенный в 1990-х годах
12
Продолжаю работу над миниатюрной MicroATX системой из ATX комплектующих
48
Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool AK500
27
Курс рубля может упасть в 2022г – Минфин РФ рассказал, что покупать и куда инвестировать рубли
11
Инструкция как обновить Windows Vista до самой последней версии 6.0.6003.21666 от 13-09-2022
14
Сказ о том, как умер оверклокинг процессоров
9
"Тор: Любовь и гром": грибы и козлы
2

Сейчас обсуждают

Vlad
02:12
Мамкины майнеры получили удар. А если бы как я шабашили в сфере ремонта компов и ноутов, сейчас как и я покупали бы ништяки, ни в чем себе не отказывали бы. Вот это все я купил за август от бабла с ре...
В текущую крипто-зиму выживут только владельцы старых и дешевых видеокарт, Полярисы снова в деле
Xmast
02:07
Я на свою 3070ti планирую установить процессорный водоблок. Чтобы он имел универсальное крепление. и можно было использовать дальше. Фулкаверы очень плохи тем что после перехода на новую карту их нель...
Сказ о том, как умер оверклокинг процессоров
Михаил Дыкало
02:04
В 2 к, даже 3080 не вывозит, без длсс на 4/5.
Какую видеоарту купить для прохождения Cyberpunk 2077 – NVIDIA vs AMD в борьбе за кошельки геймеров
NONsens
02:00
Старым оверам интересно заниматься сборкой кастомной СВО для разгона за счёт увеличения мощности или/и снижения температур. Вроде ещё в 2013 году собрал как надо, но недавно пришлось иметь секс с уста...
Сказ о том, как умер оверклокинг процессоров
Дмитрий Михайлов
01:58
Времена года меняются не из-за овальной орбиты - мы зимой вообще ближе к Солнцу, чем летом Иди учи азы астрономии, олень тупой
Ученые - условия на Земле можно сделать более благоприятными для жизни, если изменить орбиту Юпитера
SergerSerj
01:56
Минутка астрономии - расстояние от Солнца до Земли постоянно меняется, так как орбита (как и почти всех тел во вселенной) имеет эксцентрическую форму. Конечно девиация этой орбиты имеет минимальное зн...
Ученые - условия на Земле можно сделать более благоприятными для жизни, если изменить орбиту Юпитера
Леонид Солодуха
01:50
Интересно, как у них успехи.. https://vpnmag.ru/luchshie-vpn-dlya-android/ - список рабочих впн для телефона. Челы добавили описание для каждого, заморочились
Google будет бороться с мешающими рекламе VPN на Android
Ankain357
01:40
Какая-то ересь написана. Автору нужно слить на Авито свои Polaris 5-6 летней давности, а это рекламный материал) С чего автор взял что алгоритм Ethash теперь сколько-нибудь пригоден для GPU-майнинга? ...
В текущую крипто-зиму выживут только владельцы старых и дешевых видеокарт, Полярисы снова в деле
Winssy
01:35
Какие прожорливые карты? 4080 будет кушать 340Вт, а это уровень 3080. Да и как-то плевать на потребление, куда важнее производительность. На практике, поменяв 1080 с потреблением 220Вт на 3080 с потре...
EVGA прекращает сотрудничество с NVIDIA
NONsens
01:34
Помимо маркетинговых, есть две фундаментальные причины: 1) Реализация фактически автоматического разгона в современных процах (TB, PBO); 2) Конец действия "закона масштабирования Деннарда", aka "power...
Сказ о том, как умер оверклокинг процессоров
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем