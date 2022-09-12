Даже самый распоследний школьник двоечник помнит один из самых важных постулатов релятивистской физики, что нельзя превысить скорость света. Но кажется на такое утверждение есть свое собственное мнение у группы ученых-физиков из США.
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Которые в целом соглашаются с выводами Эйнштейна, но утверждают, что некая часть "света" может выходить за рамки теории. И работа с этими пучками пускай не научит человечество долетать до звезд, но может совершить прорыв в области лазерных исследований.
Так вот, американские физики продемонстрировали, что некоторые фотоны все-таки могут обогнать свет. Но с большими условностями.
Для этого пропускали световые волны сквозь плазму, состоящую из горячего роя заряженных частиц.
Более подробно об этом: была взята среда гелиево-водородной смеси, которую предварительно хорошенько разогрели, после чего через нее пропустили световой поток, и уже на него воздействовали лазером. И этот лазер стал "забирать" электроны из общего светового потока, из-за чего скорость света удалось изменить.
Практического применения данный опыт не несет, но в будущем эти исследования могут очень сильно пригодиться для создания лазеров с передовыми функциями.