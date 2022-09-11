Такое мясо ничем не отличается от мяса "животного происхождения", только в результате открывшихся возможностей свойства получаемой говядины можно программировать

3D-принтером, печатающим очередную деталь "крыла самолета" - никого не удивить. Но вот до чего дошел современный "прогресс", так это до создания еды, напечатанной на таком вот 3D-принтере.

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Бывший израильский стартап - ныне фирма Steakholder Foods, объявила мероприятие, на котором можно будет вкусить искусственную говядину. Инженеры фирмы справились с процессом воспроизводства сорта мяса "омакасэ", который вышел лучше, чем животный продукт естественного происхождения. И то, что это синтетика, никого не должно пугать, ведь на самом деле - это то самое мясо, но с возможностью "программирования" вкусовых свойств и не только.









Сама говядина создается посредством разжиженного биоматериала, который как раз и выступает в роли "чернил". Данный материал представляет собой частички мышц и слоя жира, созданных из стволовых клеток. Это та же говядина, но "развоплощенная" на самом первом этапе своего создания для удобства использования в "пищевом" 3D-принтере.

Кстати, вариаций данного искусственного мяса - масса: тут тебе и красивые узоры, идеальный вкус или же идеальные пропорции "питательности". Но не обошлось без минусов...

Но что вам точно никто не скажет, так это себестоимости для компании такого вот "говяжьего языка". Известно лишь, что цена конечного продукта будет не ниже, чем цена "классического мяса" вагю. И весь смысл в этой искусственности теряется, кроме одного случая, когда изменения климата станут слишком глобальными для содержания подходящих животных, и лабораторный способ производства окажется единственным возможным.

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