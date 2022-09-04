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Америку беспокоит космическое оружие Китая и России
Да так беспокоит, что уже на следующей неделе пройдет совещание с военными самого высокого ранга во главе с министром обороны - Ллойдом Остином
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   Что такое когнитивный диссонанс, легко понять на примере заявлений американских публичных лиц. Например, некоторые ведущие политики называют Россию не иначе как страной-бензоколонкой, другие же, идя наперекор, считают что у этой "страны-бензоколонки" есть не только бензин и заправки, а космическое оружие и "режим GTA", когда видимо космические бензовозы так просто берут и уничтожают спутники, пока что ради тренировки только свои. Но и Китай не отстает. 

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   Вот по этому поводу на следующей неделе 6-7 сентября пройдет серия совещаний, где соберутся не какие-нибудь научные фрики и частые посетители специализированных клиник, а самые что ни на есть реалисты, имя которым: военные. Где председательствовать будет аж цельный министр обороны - Ллойд Остин.


Источник фото: ferra.ru


   Напугала американцев отнюдь негипотетическая возможность атаковать с орбиты оружием вида "космос-земля". И противодействовать такому ноу-хау у вояк пока что не получается. А хотелось бы. И вот по такому случаю и намечается "сабантуй".

   А американцы простаками никогда не были...

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#военные сша #космическое оружие #ллойд остин
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