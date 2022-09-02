Казалось бы, нам то что, большинство из нас были на забугорных Visa и Mastercard, но вот китайцам-туристам стоит насторожиться

Политики и глупые телевизионные ток-шоу постоянно вещают о "потрясающей вещи": Китай наш друг и надежный тыловой партнер, однако сегодняшняя новость немножко остудит горячих энтузиастов такой дружбы. Китайские товарищи, что тихо рулят бизнесом, "издали" устный запрет своей фирме, работающей с собственноручной платежной системой UnionPay о запрете работы в России с подсанкционными российскими же банками.

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Причина до безобразия банальна: коммунистические вожаки боятся вторичных санкций от дядюшки Джо. Вот такой вот коммунизм...

На самом деле мудрые китайские менеджеры подсуетились еще весной, "отключив" возможность выпускать такие карты и осуществлять по ним платежи.









Причем китайцы настолько "храбры", что даже не сделали никаких официальных заявлений, просто втихушку отключив возможность совершать какие-либо действия владельцам таких карт в POS-терминалах.

Ну и ради объективности: подобное решение практически никак не повлияло на жизнь простых россиян, ибо как я писал выше, у нас другие карточки, а кого затронет такое "смелое решение", так это самих китайцев, точнее их туристов, но которые безболезненно могут заменить UnionPay платежами через WeChat.

И еще: пускай я недоволен китайской UnionPay - она единственная из международных платежных систем, которая пока что еще продолжает работать в России (кроме банкоматов, банков попавших под санкции).

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