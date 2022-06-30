Курс доллара по отношению к рублю "пробил дно". Так почему цены на "железо" до сих пор не упали. Давайте разбираться.

Каждый божий день ушлые экономисты вещали о причине роста цен на электронику и сопутствующие товары: раз доллар скаканул вверх, значит и цены не преминут подпрыгнуть. И когда такая тенденция идет из года в год, начинаешь проникаться уважением к этим глыбам мировой экономики и финансов. Ведь правы же эти "ванги" оказались. Несмотря на инфляцию в 10% (со слов отчетов правительства), компьютерные комплектующие неудержимо росли в цене отнюдь не на 10%. Тут тебе помимо роста курса валют добавилась пандемия и недостаток чипов на рынке, да и майнеры не дремали, скупая на корню свежие партии видеокарт. И казалось бы, когда доллар свалился в крутое пике и торгуется по официальным данным до 52,97 руб за условную единицу - в пору надеяться на катастрофическое падение цен на те же RTX 3090. Но нет, цены хоть и снижаются, но мучительно долго. Почему все так.

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Импортеры забугорных товаров не могут бесконечно ждать, когда курс доллара будет болтаться "около нуля". Закупка валюты происходит в постоянном режиме. И сразу же после покупки валюты происходит покупка тех же видеокарт (для примера). Поэтому на условных складах и во время пути с забугорных "точек" идет товар, закупленный и по 80 рублей за доллар, и по 130 рублей за доллар, и по 55 рублей за доллар. Ну а следующая закупка будет при курсе как за 60 рублей, так и по 55 рублей.

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Так какой временной лаг поступления товара в розничную продажу при курсе 55 рублей за доллар? Скорее всего золотое время низких цен наступит ближе к концу года. Тогда мы и насладимся плодами летнего пике доллара. Или не насладимся ;)







