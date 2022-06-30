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Доллар уже торгуется за 50 руб, но цены снижаются не на все товары - разбираемся почему
Курс доллара по отношению к рублю "пробил дно". Так почему цены на "железо" до сих пор не упали. Давайте разбираться.
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   Каждый божий день ушлые экономисты вещали о причине роста цен на электронику и сопутствующие товары: раз доллар скаканул вверх, значит и цены не преминут подпрыгнуть. И когда такая тенденция идет из года в год, начинаешь проникаться уважением к этим глыбам мировой экономики и финансов. Ведь правы же эти "ванги" оказались. Несмотря на инфляцию в 10% (со слов отчетов правительства), компьютерные комплектующие неудержимо росли в цене отнюдь не на 10%. Тут тебе помимо роста курса валют добавилась пандемия и недостаток чипов на рынке, да и майнеры не дремали, скупая на корню свежие партии видеокарт. И казалось бы, когда доллар свалился в крутое пике и торгуется по официальным данным до 52,97 руб за условную единицу - в пору надеяться на катастрофическое падение цен на те же RTX 3090. Но нет, цены хоть и снижаются, но мучительно долго. Почему все так.

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Война валют

   Импортеры забугорных товаров не могут бесконечно ждать, когда курс доллара будет болтаться "около нуля". Закупка валюты происходит в постоянном режиме. И сразу же после покупки валюты происходит покупка тех же видеокарт (для примера). Поэтому на условных складах и во время пути с забугорных "точек" идет товар, закупленный и по 80 рублей за доллар, и по 130 рублей за доллар, и по 55 рублей за доллар. Ну а следующая закупка будет при курсе как за 60 рублей, так и по 55 рублей.

Динамика падения курса доллара за квартал

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3060 Ti Gigabyte Gaming за 50тр
3090 !! Ti за 160тр в XPERT.RU
RTX Ti 3070 за 68тр Gigabyte Gaming

   Так какой временной лаг поступления товара в розничную продажу при курсе 55 рублей за доллар? Скорее всего золотое время низких цен наступит ближе к концу года. Тогда мы и насладимся плодами летнего пике доллара. Или не насладимся ;)



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#курс доллара #розничные цены #ценообразование
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ахахах
01:27
как зачем,чтоб пиндосы своё рыло не в свои дела несовали,для этого их надо прогнать с Украины
Разница между биржевым и курсом Aliexpress составляет всего 2 рубля на 29.02.2022
ахахах
01:24
если пиндосов щас тряхнут начиная с украины,то стране можно будет спокойно развиваться.А там и достаток граждан поднимется следом
Разница между биржевым и курсом Aliexpress составляет всего 2 рубля на 29.02.2022
N1ghtwish
01:22
Тоже обратил внимание, похоже на skylake=>kaby lake, чуть выше частота, чуть больше кэша. Больше интересны бюджетки, докинет ли интел в i3-13100F\i5-13400F мелких ядер и сколько? Да, и еще, на i2hard ...
Процессор Intel Raptor Lake ES может достичь 5.5ГГц
vigo1974
01:20
Игровой мобильный ПК? :)😂
Lenovo презентовала тонкий ноутбук ThinkBook 13s на базе процессора AMD Ryzen 6000
ахахах
01:18
а за что тому типу выше тебя платить больше,за какие заслуги
Разница между биржевым и курсом Aliexpress составляет всего 2 рубля на 29.02.2022
VRoman
01:16
Почти 900 очков в однопотоке... Как-то мало c учётом возросших частот и обновлённых больших ядер.
Процессор Intel Raptor Lake ES может достичь 5.5ГГц
ахахах
01:15
а ты вкурсе,что с 24 февраля всё изменилось и гей-запад в бомжей превратился
Разница между биржевым и курсом Aliexpress составляет всего 2 рубля на 29.02.2022
super619
01:15
И как можно было сесть за 2 доллара.
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terenty79
01:14
ух ты быдлоюнити зашатался, на чем же свои убогие поделки говно инди ковырялкины теперь будут клепать?
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