Пока что июнь слабо вписывается в концепцию «самого жаркого лета в истории».

Роман Вильфанд поделился сведениями о погоде в центральном регионе РФ в ближайшую неделю. По словам научного руководителя Гидрометцентра, в европейской части России в ближайшую семидневку атмосферное давление окажется ниже обычного, как и не будет сильных дождей, но вот чего точно стоит ожидать, так это падения температуры, которая окажется ниже на 2-4 градуса климатической нормы. Об этом узнали репортёры ТАСС.

Как рассказал метеоролог, облачная погода ближайших дней вызвана низким атмосферным давлением.

И хотя в европейской части РФ будет прохладная погода с сочетанием высокой облачности, ожидаются и прояснения. По пояснениям Вильфанда в похолодании стоит винить появление северных воздушных масс, сместившихся южнее.

Специалист отметил, что самым холодным временем суток по естественным причинам будет ночь, когда столбик ртутного градусника опустится до показателей +10. Днем температура будет в 2 раза выше – +20 градусов по шкале Цельсия.

Самым теплым днем недели окажется завтрашний вторник с его максимальными +23. Это объясняется сменой вектора воздушных потоков на южное направление. Ожидает ученый сегодня и завтра короткие дожди. Вильфанд обозначил, что дожди будут наблюдаться до пятницы. В последний рабочий день недели скорее всего будет без осадков.