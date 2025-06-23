На что только не пойдут люди, чтобы очутиться в заветной книге с собственным удивительным рекордом.

Для большинства читателей ниже перечисленные рекорды звучат больше странно чем удивительно, но на что не пойдешь ради рекорда и людской славы, пусть и настолько своеобразных.

Так представитель КНР по имени Нонг Джуанинг словно заправский киногерой гонконговских боевиков, решил удивить мир своеобразным умением, вряд ли успех в котором похож на что-то полезное для обычной жизни. Так мужчина научился кидать самолетики из бумаги в арбуз с такой силой и ускорением, что хрупкая конструкция последних пробивает довольно прочную кожуру ягоды из рода тыквина и втыкается в ярко-красное внутреннее содержимое. Все это помогло специалисту по втыканию бумажных самолетиков в арбуз стать рекордсменом, сумевшим воткнуть в полосатые плоды с результатом 13 зафиксированных попаданий.









Не менее примечательным свой рекорд получился у Гэри Кристенсена, сумевшего преодолеть по местной реке в тыкве 73,5 километра. Причем в это сложно поверить, но рекордсмен не является первооткрывателем в такой своеобразной дисциплине – в мире существует тыквенная регата, соревнования по которой регулярно проводятся в нескольких странах, например в Ирландии.

Разумеется своих выдумщиков хватает и на просторах необъятной. Так томчанин Виталий Вивчар догадался до мысли о том, что улучшать физическое состояние при помощи одноименных упражнений можно не только на свежем воздухе, но и на дне водоема. Предприимчивый горожанин проводит свои тренировки в водах озера, где подымает тяжести. Так для установления рекорда он поднял 50-килограммовое изделие 77 раз, чем заслужил право быть навечно вписанным в книгу рекордов мирового масштаба.