Возможности мощных двигателей позволяют выводить на околоземную орбиту изделия общей массой до 24 тонн.

Отечественное МО отчиталось об положительном итоге запуска ракеты-носителя «Ангара-А5», стартовавшей с площадки космодрома Плесецк. Запуск был выполнен для целей Министерства обороны РФ. По уточненным данным в грузовых отсеках «Ангары» находилось несколько космических модулей.

И по данным хайтечмейл, это уже 10-ый запуск ракет «Ангара». В большинстве случаев такие ракеты запускались с территории космической части Плесецк. С 2014 года с местного космодрома было запущено 4 ракеты «Ангара-1.2» и три ракеты «Ангара-А5». Ещё одна «А5» достигла пределов космоса с космической наземной площадки Восточный в прошлом году. В рамках старта «Ангары» в основном используются грузы военного назначения, саму ракету придумали и создали специалисты НЦП имени Хруничева.

Отметим основные достоинства «Ангары». Ракета разрабатывалась с прицелом на унификацию, что позволяет приспособить каждый конкретный запуск к отдельным миссиям. А сама «Ангара» в своей тяжелой версии «А5» должна заменить ракету «Протон-М», чей главный недостаток – это чрезвычайно токсичное топливо. В «Ангаре» вместо ядовитой топливной смеси применяются силовые установки, функционирующие на керосин-кислородной основе.

Подчеркнем, что стандартная нагрузка «Ангары-А5» – это 24,5 тонны без учета топлива. Проект обновленной «Ангара-А5М» предусматривает полезную нагрузку еще больше. И наконец «Ангара-А5В». Если такую ракету удастся воплотить на физическом плане, грузоподъемность последней составит до 38 тонн. Производство таких ракет может быть начато после 2030 года.