Для использования боеприпаса подойдут только бомбардировщики-стратеги B-2 Spirit

Израильские авиационные атаки не смогли нанести существенного ущерба подземной инфраструктуре иранского ядерного предприятия, расположенного рядом с иранским городом Фордо.

Как поделился собственным мнением старший научный сотрудник ЦАСиТ Юрий Лямин, ЦАХАЛ не располагает достаточной мощности боеприпасами, способными нанести серьёзный ущерб укрепленному подземному строению, отстроенному в скальном граните на расстоянии в 90 метров от земной поверхности. Поэтому единственный выход для израильских вооруженных сил – это попросить помочь своих американских коллег с их бомбой особой мощности, специально спроектированной для уничтожения хорошо защищенных подъемных объектов КНДР и Ирана еще в 2000-х годах. Речь идёт о MOP GBU-57 общей массой 13,6 тонн, способной пробивать многометровые толщи бетона и горной породы.

Так, 2700-килограммовый снаряд, защищенный особо усиленным корпусом, способен проникнуть на глубину на 60 метров. Если речь идёт про объект, размещенный под бетоном, дополнительно укрепленный стальной арматурой, то ударные возможности позволяют пробиться через 19 метров такой защитной конструкции.

Разумеется, следует понимать, если эскалация между Израилем и Ираном усилится и в дело вступит американская армия, в частности подразделения стратегической авиации, то для гарантированного пробития и точно такого же гарантированного разрушения завода в Фордо потребуется не одна бомба и один удар, а бомбардировка серией. Причем бомбы GBU-57 должны попасть в один маленький периметр, сброшенные при помощи B-2 Spirit.