Если государства Европейского союза снизят «потолок цен» на отечественную нефть, то отрицательные последствия для экспорта не наступят. Единственное, что, скорее всего, произойдет, так это негативный эффект для самих стран-членов ЕС, о чем заявил вице-премьер России Александр Новак.
Высокопоставленный чиновник рассказал, что потолок цен, направленный против российского «черного золота», работает более 24 месяцев и за это время ничего не случилось с экспортом энергоресурсов РФ, — услышали пояснения вице-премьера журналисты радиостанции BFM.
По словам Новака, после введения ценового потолка лишь пришлось поменять логистическую инфраструктуру, но о чем точно можно заявить, так это о сохранении объемов отечественного экспорта.
Резюмировал же вице-премьер тем, что для руководства ЕС снижение цен до 45 долларов может оказаться буквально невыгодным действием. Тем более такие меры напрямую нарушают устойчивость энергетического баланса и бьют по долгосрочным инвестициям. А последние нужны для того, чтобы на должном уровне обеспечить всевозрастающее потребление энергии на планете Земля. А если российскую нефть «отменить», то энергетический баланс точно разрушится.