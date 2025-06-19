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Новак: снижение "потолка цен" до 45 долларов за баррель не повлияет на экспорт нефти из России
По данным российского вице-премьера, объемы поставок за рубеж отечественной нефти сохранились.

   Если государства Европейского союза снизят «потолок цен» на отечественную нефть, то отрицательные последствия для экспорта не наступят. Единственное, что, скорее всего, произойдет, так это негативный эффект для самих стран-членов ЕС, о чем заявил вице-премьер России Александр Новак. 

   Высокопоставленный чиновник рассказал, что потолок цен, направленный против российского «черного золота», работает более 24 месяцев и за это время ничего не случилось с экспортом энергоресурсов РФ, — услышали пояснения вице-премьера журналисты радиостанции BFM.

   По словам Новака, после введения ценового потолка лишь пришлось поменять логистическую инфраструктуру, но о чем точно можно заявить, так это о сохранении объемов отечественного экспорта.

   Резюмировал же вице-премьер тем, что для руководства ЕС снижение цен до 45 долларов может оказаться буквально невыгодным действием. Тем более такие меры напрямую нарушают устойчивость энергетического баланса и бьют по долгосрочным инвестициям. А последние нужны для того, чтобы на должном уровне обеспечить всевозрастающее потребление энергии на планете Земля. А если российскую нефть «отменить», то энергетический баланс точно разрушится.

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#россия #потолок цен на нефть #потолок цен #потолок цен на российскую нефть #энергетический экспорт #снижение потолка цен до 45 долларов
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