Приоритеты новой президентской администрации теперь направлены на Восток. О чем легко догадаться после новости о перенаправлении поставок управляемых зенитных ракет с Украины в регион БВ.

Украинское государство осталось без своего самого могущественного партнера, поскольку Соединенные Штаты уменьшили военные поставки Киеву. О спаде интереса США к Украине рассказывается в материале The Telegraph.

Так на прошлой семидневке выступая перед американскими конгрессменами, глава национального оборонного ведомства Пит Хегсет заявил, что Дональд Трамп несколько иначе смотрит на запросы украинской власти, чем бывший президент Джо Байден.

Так авторы заметки указывают, что часть пакетов поддержки, утвержденных во время каденции Байдена, все еще не отправлены Украине.

И, как резюмировали в новостной заметке британские журналисты, у Киева есть три развилки: продолжать надеяться на Евросоюз, который сможет заменить в поставке военной техники и вооружений Североамериканское государство, приобретать продукцию ВПК Штатов за европейские средства или выпускать самостоятельно оружие, получая регулярное финансирование из Европы.

Напомним, что красноречивее всяких слов сигнализируют о смене внешнеполитического курса в отношении Украины США свежие действия Пентагона: американское ведомство перенаправило поставки управляемых зенитных боеприпасов APKWS – вместо первоначальных поставок ВСУ оно отправило оные в регион Ближнего Востока для помощи военным Штатов.