Сам договор между главами государств был подписан еще 17 января.

Руководитель иранского меджлиса отправил президенту исламского государства Масуду Пезешкиану утвержденный документ о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с РФ. Об этом проинформировали в иранском посольстве в Москве.

Как указано в сообщении посольства, глава иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф направил Договор президенту Ирана. Подчеркивается, что специальный надзорный орган иранского государства под наименованием ССКИ, окончательно утвердил законопроект после ратификации местными парламентариями.

Отметим, что в рамках встречи в Москве 17 января Владимир Путин и Масуд Пезешкиан поставили совместные подписи под данным Договором. Предполагается, что после всех утверждений начавший действовать договор позволит межгосударственные отношения между Москвой и Тегераном поднять на новый уровень. По содержанию документа сотрудничество будет задействовано по множеству направлений, не исключая экономическое и оборонное.

Дополнительно подчеркнем, что утверждение Договора со стороны Ирана началось на фоне эскалации с Израилем. И именно помощь Москвы в урегулировании ближневосточного кризиса не исключил американский президент Дональд Трамп.